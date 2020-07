AvanceIMP Usuarios esperaron por horas unidades de Transbarca en Barquisimeto #13Jul

View this post on Instagram

Usuarios del servicio de transporte masivo de Barquisimeto (Transbarca) denunciaron este lunes que la espera para abordar las unidades fue prolongada y las pocas operativas no se detenían en las paradas. . La molestia de los ciudadanos se hizo sentir en la parada Terepaima, ubicada en la avenida Venezuela con calle 34 donde ciudadanos aseguraron que habían esperado por más de 3 horas, sin que las unidades se detuvieran. . Exigieron a las autoridades del estado mayor eficiencia en la prestación de este servicio que beneficia en su mayoría a los adultos mayores. . Texto y reporte: Yorvi García . Lea más noticias en www.elimpulso.com