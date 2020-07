VIDEO “En las buenas y en las malas”, pareja larense no deja de luchar por sus sueños #13Jul

¿Cuántos sueños habrán quedado frustrados debido a la crisis que se vive en Venezuela? ¿Cuántas personas se habrán sentido limitadas en poder alcanzarlos debido a las distintas dificultades que se evidencian en el país?

Quizá nunca sepamos la respuesta de estas interrogantes. Pero lo que sí podemos conocer, son historias de distintas personas, que a pesar de los pesares, continúan luchando contra las adversidades y mantienen sus deseos intactos de soñar y triunfar.

Este es el caso de unos jóvenes barquisimetanos que son pareja, quienes no se dejan amilanar por la crisis económica del país ni por la pandemia de la COVID-19. Justo en estos tiempos, ambos siguen apostando al trabajo, a la entrega y a la constancia para conquistar los sueños que tienen dentro de su relación.

María José Osuna y Alexander Vásquez, caminan todos los días desde El Cercado de Barquisimeto hacia el centro de la ciudad, para trabajar y hacer distintas diligencias, y luego, emprenden el largo y agotador viaje de regreso. Pero hay un “plus” que ambos valoran y resaltan: La compañía del uno y el otro.

“Estamos construyendo una casa para los dos (en El Cercado)” contó Osuna. Al preguntarle sobre sus deseos de seguir hacia adelante, respondió: “Claro que sí, tenemos que luchar por nuestros sueños, aunque hayan muchas dificultades. Esto tratamos todos los días, seguir hacia adelante, apoyándonos los dos juntos“.

Actualmente no tienen hijos, pero no negaron que es un sueño que tienen como pareja, aunque aclararon que primero están esforzándose en tener las mejores condiciones que ofrecerle a un/a primogénito/a: “Estamos buscando tener un hogar bien formado, una buena casa, un buen trabajo (…) que no pasen esto porque es horrible“, contó Osuna.

Osuna también explicó el criterio que tienen como pareja y lo que les sirve para permanecer juntos con el mismo amor: “Que los dos pasemos por el mismo trabajo para saber valorar las cosas, si somos pareja nos tenemos que apoyar en las buenas y en las malas“.