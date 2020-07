Marco Rubio hace seguimiento del avance en la extradición de Alex Saab #14Jul

Este martes el senador republicano Marco Rubio saludó la decisión del gobierno de Cabo Verde de autorizar la extradición del empresario colombiano, Alex Saab a los Estados Unidos en donde enfrentaría cargos por lavado de dinero en favor del régimen de Nicolás Maduro.

Marco Rubio dijo que “el gobierno de Cabo Verde ha seguido el estado de derecho y acordó extraditar al hombre de dinero del régimen de Maduro, Alex Saab”.

El senador republicano aseguró que Alex Saab es considerado por la administración de Donald Trump como la figura clave de Maduro que ha ayudado a facilitar el robo de oro por parte de Irán.

The government of #CapeVerde has followed the rule of law & agreed to extradite #MaduroRegime money man Alex Saab to the U.S. to face charges

Among other things he is the key figure who has been helping Maduro facilitate #Iran’s theft of #Venezuela’s gold reserves

— Marco Rubio (@marcorubio) July 14, 2020