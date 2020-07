OPINIÓN Lectura: La distorsión #14Jul

La teoría de la relatividad de Einstein proyecta al primer plano el espacio-tiempo. Dos fenómenos intangibles, invisibles, imponderables que Einstein bajo de denominación de espacio-tiempo. Los separamos en espacio y tiempo para comentarlos. El tiempo es un término, no tiene dimensión. Es impalpable. El tiempo es un efecto porque es producido por el movimiento, y todo efecto es el resultado del producto de alguna cosa. El movimiento de los cuerpos, pues, es el responsable del efecto tiempo. Los cuerpos no pueden permanecer inmóviles, como lo propone Aristóteles, porque el tiempo no podría generarse.

El movimiento es posible debido a la existencia del espacio. El espacio no está vacío. Si así fuera, los cuerpos carecerían de un medio de sustentación en el cual pudieran moverse. De modo que tal como se concibe el espacio es un medio del Universo en el cual los cuerpos se mueven. Y se mueven porque ese medio del espacio está lleno de una fuerza imponderable en el cual los cuerpos se encuentran exentos de la gravedad. El espacio es un medio pasivo lleno de una fuerza activa e imponderable. La actividad en el espacio está representada por el movimiento de la masa de los cuerpos. El espacio es un recipiente que contiene una fuerza activa donde el movimiento de la masa de los cuerpos ha sido denominada: tiempo.

Einstein señala que la masa (materia) y la energía curvan o comban al espacio-tiempo. La gravedad para él no es simplemente una fuerza que opera desde algún lugar indeterminado del espacio-tiempo. Sino que, por el contrario, obedece a una distorsión del espacio-tiempo generada por la masa y la energía. (Lo cuantificable distorsiona a lo imponderable). De modo que, la concepción einsteniana otorga a la inasibilidad del espacio-tiempo criterios ponderables. La objetividad entonces no cuenta; si hubiese objetividad la ciencia ya se hubiera entregado a la tarea, con la tecnología de la cual dispone en la actualidad, a encontrar ese lugar en el Universo en el cual el espacio-tiempo está distorsionado. Esta es, pues, la concepción que se hace Einstein de la gravedad.

Carlos Mujica

[email protected]