VIDEO Las largas colas por gasolina marcaron este jueves en Barquisimeto #16Jul

Durante este jueves 16 de julio, en diferentes zonas de la ciudad de Barquisimeto se evidenciaron largas colas de vehículos, en la búsqueda de poder surtir combustible. . Esta situación ha sido una constante en medio de la flexibilización de la cuarentena en el estado Lara, ya que las personas aprovechan el permiso de estar en las calles para hacer estas largas filas, durante horas, y así intentar garantizar la gasolina para sus respectivos vehículos. . Es importante mencionar, que aunque según lo decretado por Carmen Meléndez, la hora máxima para estar haciendo las colas por gasolina es hasta las 3:00 PM, esto no se cumple cabalmente y termina prolongándose: Bien sea por el retraso en los procesos como por la falta de combustible en algunas estaciones de servicio. . Esta situación se puede evidenciar en un video, al detallar como en el oeste de Barquisimeto, una gran cantidad de vehículos esperan durante horas y bajo el inclemente sol de la tarde, que sean atendidos y surtidos con la gasolina. . Texto y video: José Enrique Arévalo Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Colas #Gasolina #Combustible #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #16Jul