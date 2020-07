VIDEO Barquisimetanos cumplen con medidas sanitarias individualmente; no así de forma colectiva #20Jul

Cumplir con las medidas de higiene recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es vital para cortar la prograpagación del nuevo coronavirus; los barquisimetanos aseguran acatarlas a pleno, sin embargo, son conscientes que colectivamente no sucede igual.

Elimpulso.com realizó una consulta en el centro de Barquisimeto respecto al cuidado personal para evitar contraer la COVID-19, y la mayoría de los entrevistados afirmaron estar cumpliéndolas debidamente.

“Sigo el protocolo sanitario porque tengo una familia y tengo que cuidarlos. Muy poco salgo a las calles”, dijo la señora Rosa Asuaje.

Misma opinión comparte la abuela Mari Cárdenas, quien dice que intenta mantenerse mayor tiempo en casa para no exponerse al virus, ya que además de cuidarse a ella misma, debe velar por la salud de su hijo el cual tiene una “condición especial”.

Otros por su parte hicieron énfasis en el desinterés colectivo por cumplir las medidas sanitarias como lo es el distanciamiento social, que hasta la fecha sigue sin cumplirse en la entidad larense, e incluso en gran parte del territorio nacional.

“Las medidas no se están cumpliendo al cien por ciento, aquí hay muchas personas que piensa que el virus es un juego. Yo trabajo en la zona industrial II y me encuentro a muchas personas sin tapabocas, o si lo cargan lo llevan de corbata”, expuso Héctor Cabrera, al tiempo que reiteraba la necesidad de ser responsables para cortar la cadena de contagios, puesto que el país no está en condiciones para luchar codo a codo contra la pandemia.