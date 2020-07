Advierte Orlando Zamora: Dólar paralelo podría llegar a los 500 mil bolívares a finales de año

El deterioro de la economía nacional, que se ha venido profundizando en el curso de los últimos tres años, será cada día más grave si la prolongación de la cuarentena se hace indetenible, advierte el especialista

Orlando Zamora, exdirector de Riesgos del Banco Central de Venezuela y analista financiero, entrevistado por Elimpulso. com, dijo que no será posible estabilizar el valor del dólar, ya que no hay manera de impedir su continua alza.

El factor predominante para su elevación es la incertidumbre, ya que no se sabe que irá a pasar en la vida de cada venezolano, por cuanto no hay definiciones políticas sobre el acontecer económico.

El petro nació agonizante

El régimen creyó que lanzando una criptomoneda podría enfrentar al sigiloso dólar, que era buscado desesperadamente ante la pérdida del valor económico.

Trató de anclar el petro en 74 dolares cuando éste era el precio del barril del petróleo.

Pero, alegó Zamora, engañó a millones de personas cuando en diciembre del año pasado dio como bono navideño medio petro y el Banco Central de Venezuela abrió el grifo de los bolívares, pero lo tuvo que cerrar a las dos semanas, porque los comerciantes dejaron de vender sus productos al no recibir el pago correspondiente en las transacciones.

“Todavía hay quienes creen que puede ser activada esa fantasía, pero es que nadie en el mundo tienen confianza en una moneda que no tiene respaldo alguno porque el precio del petróleo cayó abruptamente, la producción venezolana se fue a pique y el régimen no tiene ingresos por concepto de venta de crudo, ni de impuestos, y sobrevive con la exportación ilícita de minerales, especialmente oro”.

Por otra parte, no tiene oportunidad de lograr financiamiento, porque ni los chinos, que eran considerados sus principales aliados, están dispuestos a dar ni un yuan de crédito.

Y perdió la esperanza que tenía con el petro, porque este nació agonizante y murió sin lamento alguno.

PIB cae estrepitosamente

El Producto Interno Bruto (PIB), que es la suma de todo lo que se produce en el país, ha experimentado una caída estrepitosa.

De 330 mil millones que llegó a alcanzar en el momento en que Venezuela se perfilaba como nación en crecimiento, hoy se sitúa en 30 mil millones.

“Esta es la más clara demostración de cómo se ha venido deteriorando la economía venezolana, como consecuencia de las erradas políticas del régimen, pero éste persiste en el error y lo último que ha hecho es meterse en el ámbito deportivo, donde le ha puesto la mano a unos equipos, que si aplica la misma receta que tuvo para Pdvsa, Sidor y empresas básicas de Guayana, el Sistema Eléctrico Nacional, centrales azucareros y fincas agropecuarias, por citar las principales actividades económicas, serán también llevados a la destrucción”.

Un bolívar sin valor

Aunque por la cuarentena los bancos permanecen cerrados, ya que cuando abren lo hacen por unas pocas horas, la masa monetaria circulante es de 140 billones de bolívares.

Sin embargo, esa enorme cantidad ha perdido valor ante el dólar, que continúa su carrera ascendente e incontrolable.

Si no hubiese el régimen impuesto el encaje en el 93 por ciento, posiblemente, en este momento un dólar valdría dos millones de bolívares y no los 230 mil bolívares en que se situó al comenzar la presente semana.

Los especialistas indican que posiblemente, como consecuencia de la hiperinflación y el aumento de casos de COVID-19 que ha paralizado la economía nacional, el dólar podría llegar a fines del presente año a 500 mil bolívares, lo cual es una cifra alarmante.

Se calcula que hay en estos momentos 395 millones de dólares en circulación en Venezuela, que está, por supuesto, en el 20 por ciento en manos de boliburgueses y enchufados, en su mayor parte: y en el resto de la población.