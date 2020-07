Doctor Julio Castro: Venezuela está en el inicio de la fase exponencial de la epidemia #21Jul

Desde la perspectiva del doctor Julio Castro, infectólgo y médico asesor de la Asamblea Nacional, Venezuela está en el inicio de la fase exponencial de la epidema por la COVID-19, situación que se ve reflejada en el aumento del número de casos cada semana.

En una entrevista cocedida a TVV Noticias, Castro dijo que esta es la quinta semana seguida que aumentan los casos en un promedio de 28%; “eso te da un acumulado de 5 semanas de 220%. Pasamos de 50 casos a la semana a un promedio de más de 700 casos cada 7 días, aunque la semana pasada terminamos con más de 2.000″, sostuvo.

Según el galeno, no existe una regla matemática que pueda predecir cuando se llegará al pico de contagios y que la forma de saber que se ha llegado al pico es cuando el número de casos comience a bajar. Sin embargo advirtió que si no se controlan los casos, el número de contagios no comenzará a bajar solo, por lo que aseguró que urgen las medidas para enfrentar la enfermedad.

Ante esta situación el doctor Castro recomendó que se evite el contacto persona a persona y se cumpla con todas las medidas para evitar la propagación del virus, pues con cumplir solo una no es suficiente.

“Es necesario ponerse serios, y probablemente en algunas zonas ponerse un poco más estrictos que en otras, o la epidemia seguirá avanzando. ¿Qué hicieron los países con un comportamiento similar? Imponer una cuarentena más estricta, no como la actual, donde circula alrededor de 30% de la población, sino una donde 90% esté en cuarentena. La única forma de evitar la propagación del virus es evitando el contacto persona a persona, no hay otra manera”, afirmó.

Mientras más población, más casos

Indicó también que lo normal es tener más casos en zonas donde hay mayor densidad de población. Es por esto que en estados como Zulia y Distrito Capital los contagios son más altos.

“Los casos tenemos que ajustarlos a la población susceptible, porque no es lo mismo la población en Delta Amacuro que la población en Chacaíto. Siempre vamos a ver más casos en donde hay más población, eso es muy importante que lo tengamos claro. Lo normal es que veas focos más grandes e importantes en Caracas, Valencia, Maracaibo, Barcelona“, detalló el asesor de la AN y miembro de la comisión presidencial del gobierno interino de Guaidó para enfrentar la COVID-19 en Venezuela.

Explicó que los focos se van moviendo al azar, por lo que es importante que la población se cuide aunque en la zona donde resida aún no exista un gran número de casos.

“Nosotros debemos tener las medidas y enfocarnos en en eso independientemente donde esté el foco. Si lo ves día por día, el foco se va a estar moviendo un poco al azar, se mueve de una manera un poco caprichosa. El ciudadano tiene que cumplir las medidas todo el tiempo“, precisó.