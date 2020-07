Smolansky: Jerarcas del régimen se contagiaron con el personal iraní que llegó al país #21Jul

David Smolansky, comisionado de la Organización de Estado Americano (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, indicó que los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro se contagiaron de coronaviru por el contacto con el personal iraní que llegó al país.

“Por varios vuelos y buques iraníes que han venido a Venezuela hoy los altos jerarcas del régimen están contagiados de covid-19”, alertó Smolansky quien además afirmó que el régimen pone en marcha una política discriminatoria con los retornados, pero no pone atención a las verdaderas fuentes de infección del COVID-19.

El comisionado detalló que es necesario poner en marcha un protocolo de aislamiento para los que retornan al país.

“En Venezuela es muy complicado porque no hay siquiera agua para que estas personas se laven las manos. En los albergues están hacinados, no tienen mascarillas, no cumplen el distanciamiento social, no tienen los servicios”, dijo.

