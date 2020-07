NBA reinicia con pre temporada de cuatro partidos

Este miércoles, después de 133 detenida por la pandemia de la COVID-19, comienza la pretemporada de la NBA. Este será un inicio atípico en la ‘burbuja’ creada para la ocasión dentro del complejo de Disney World en Orlando, donde cuatro partidos darán inicio de a la preparación previa al reinicio oficial el próximo 30 de julio.

Solo 22 equipos estarán esta cita, entre los que destacan los que ocupaban posiciones de playoff en marzo y los aspirantes a la fase final. Los equipos se encuentran aislados en tres hoteles dentro del propio complejo, bajo estrictas medidas de seguridad para evitar contagios de coronavirus.

Tras cuatro meses sin competir y para evitar lesiones por la inactividad, los primeros partidos tendrán una duración menor, con un total de 40 minutos en lugar de los 48 habituales.

Los partidos de la primera jornada serán: LA Clippers contra Orlando, Denver versus Washington, Brooklyn contra New Orleans y Miami versus Sacramento.

Los jugadores viajaron a Florida entre el 7 y el 9 de julio para empezar los entrenamientos y a partir de esta noche comenzarán una pretemporada en la que cada equipo disputará un total de tres encuentros entre el 22 y el 28 de julio.

Serán partidos especialmente delicados para el estado físico de los jugadores, como han advertido varios entrenadores. “Vamos a tratar de ser muy cuidadosos con la cantidad de minutos seguidos que tienen los jugadores”, indicó el técnico de los Magic, Steve Clifford.

Uno de los jugadores que más en forma llegará a la competición será Giannis Antetokounmpo, MVP del año pasado que en abril aseguró no tener acceso a una canasta ni a un gimnasio durante el parón pero ahora ha reconocido que no era verdad: “Alguien pensó que yo no tenía acceso a un gimnasio. Dije eso para tratar de adelantarme un poco a la competencia”.