RETACITOS #26Jul

Con bombos y platillos régimen anunció el miércoles 22 de julio, el relanzamiento de AgroVenezuela, en función de dar un impulso definitivo al campo venezolano y a la agricultura y la cría en general, para lo cual las personas que participen en este proceso, para poder tener acceso a los beneficios, deberá ser portador del “Carnet de la Patria”, lo que pone en evidencia que se trata de otro de esos proyectos a los cuales nos tiene acostumbrados el inquilino temporal del Palacio de Misia Jacinta, quien ya no encuentra como ocultar su magalomanía, con lo cual ha fracasado a tal extremo que desde el 2013 cuando asumió las riendas de la Nación hasta el sol de hoy, la economía ha perdido un 87%; la contracción del PIB se acerca al 70%; quebró a la industria petrolera, las Industrias Básicas de Guayana que eran unas tacitas de plata con altos rendimientos y que abastecían al mercado nacional y hasta exportaban cuando las manejaba el General Rafael Alfonso Ravard, hoy son un cascaron vacío; incluso ya nadie se recuerda de los famosos quince motores anunciados hace tres años para alcanzar la “Venezuela Potencia”, dando la impresión que muchos de esos motores nunca arrancaron o se fundieron a las primeras de cambio, de allí que el tan cacareado anuncio no causó ni frío ni calor entre los verdaderos productores del campo, quienes siguen añorando a Agroisleña, vació que nunca Agropatria pudo llenar, porque se convirtió en proveedora de los amigos del régimen, quienes nada producen sino perdidas.

*****

La Organización No Gubernamental Transparencia Venezuela, al parecer ha sido la única institución en el país que tuvo alguna preocupación, en torno a todos los comentarios que circularon en febrero de este año, cuando algunos diputado del Bloque Parlamentario de Lara, entre ellos Don Maca y Don Guille, sin hacer ninguna bulla y más bien tratando de que las cosas pasaran lo más desapercibidas posibles, postularon en nombre de UNT a un personaje de la región, muy conocido por su “desempeño” al frente de la Contraloría del Estado Lara durante algunos años, quien después de ser defenestrado fue enviado al Zulia y más tarde a Carabobo, en donde estuvo desempeñándose sin pena ni gloria. Por eso cuando el Gobierno legítimo anunció el nombre de su nuevo Contralor Especial, a más de uno casi le da un patatus, sobre todo porque los postulantes conocen al personaje, saben de su trayectoria, de los conflictos que tuvo con los trabajadores del organismo de control en la región, siempre de la mano de Clodosbaldo Russián Contralor General de la República quien fue su mentor y protector. Pues bien, TV quiso indagar sobre lo que ha venido haciendo el personaje desde que lo designaron, ya que se ha mantenido oculto, en “muy bajo perfil”, suponemos que para no volver a remover el “avispero”, y es así como respondió en una carta y admitió que, aun cuando no es un monto definitivo, de entrada estará disponiendo de la modesta suma de $ 561.000 lo que equivale a 46 mil 750 $/mes, de donde debemos de suponer que se auto asignará un salario y pagará al personal que con lo acompañará en el Consejo de Contraloría. En todo caso, sabe que TV le va a mantener una lupa encima y que si se resbala pierde.

*****

Muy enojado andaba el personaje, aseguran que se encerró en su despacho de la presidencia y pidió no ser molestado, no estaba para nadie, ni siquiera para la gente del Palacio de Misia Jacinta, tenía varias cosas que revisar y documentos que firmar, pero nadie se atrevía a contradecir sus instrucciones, porque no se sabía cómo podría reaccionar, así que todas las personas cercanas prefirieron esperar a que las aguas volvieran a su nivel. Más tarde comenzaron a tejerse todo tipo de conjeturas, algún problema en el hogar, un negocio que se le cayó y muchas otras posibilidades; sin embargo, poco a poco comenzaron a aclararse las cosas, cuando se conoció que el gobierno de los Estados Unidos lo había incluido en el selecto grupo del entorno del alto gobierno, cuyas cabezas tienen precio, lo que para mucho ha sido considerado como un alto honor y ha recibido un gran reconocimiento del alto mando revolucionario; sin embargo, aún la gente cercana no entendía el motivo de la rabieta, y mucho pensaban que podía ser porque a su esposa también la habían chisporroteado eliminándole la visa y supuestamente congelándole cuentas y otras menudencias, pero eso no era tanto como para montar en cólera. Pues bien, después de muchos intercambios de opiniones entre varios personajes, alguien que lo conoce muy de cerca, su ego terrible y su prepotencia, llegó a la conclusión que la enorme calentera que cargaba, es porque lo habían “devaluado”, ya que no entendía como por unos integrantes del alto gobierno se había ofrecido hasta US $ 15.000.000 millones, por otros US $ 10.000.000 millones, y por él sólo estaban ofreciendo el pírrico monto de US $ 5.000.000, entonces llegaron a entender que era lo que lo tenía totalmente acongojado, a la vez que se preguntaría: ¿Qué tienen ellos que no tenga yo?

*****

La semana pasada se nos quedó en el tintero el comentario sobre el caso del presidente del Colegio de Abogados del estado Lara, quien fue “vapuleado” por las redes sociales por sus colegas por haber publicado un comunicado institucional gobiernero, incluso exhortando a la gente a participar en la comparsa electoral que esta convocando el régimen, sin haber sido sometido a la consideración de una Asamblea o, en todo caso, del resto de los miembros de la directiva, lo cual en reciente oportunidad calificamos como una “torpeza” impropia de una persona que ocupa este cargo y que tiene que estar consciente que se trata de un cuerpo colegiado, cuyas decisiones no las puede asumir una sola persona, incluso señalamos que al parecer se había fumado una lumpia muy bien condimentada. En las primeras de cambio dijo que la junta directiva respaldaba el comunicado, pero solo tenía su firma; luego amenazó con dar una conferencia de prensa para presentar los soportes correspondientes; aseguran que se negó a ser entrevistado por algunos medios que quisieron conocer su versión personal, también se comprometió a llamar a colegas que habían comentado sobre el caso, pero nada de esto ocurrió y al parecer el personaje prefirió aceptar las sugerencias de no ponerse a dar explicaciones, porque eso lo comprometería aún más. Sin embargo, como dicen que entre cielo y tierra no hay nada oculto, así como René Rivas denunció que los alacranes andaban haciendo ofertas para atraer a algunos médicos, aseguran que también pasaron por el CAEL, de manera que luego del comunicado, mucha gente debe haber llegado a la conclusión que fue picado por el venenoso animalito.

*****

Hubo celebraciones, muchos se sintieron aliviados, otros durmieron completo y hasta se escucho a muchos abogados y funcionarios del MP en Carora afirmar con alborozo y gran alegría: ¡¡Por fín!!, cuando se conoció formal y oficialmente la defenestración de la funcionaria, la cual supuestamente exigía entre 5.000 $ para otorgar una liberación y hasta 1.500 $ por una medida sustitutiva de casa por cárcel. Aseguran en los medios judiciales de la región que al parecer el “padrino” de la dama dizque es el mega diputado del proceso revolucionario, quien dizque anda evidenciando un alto grado de desesperación, en la búsqueda de un lugar donde colocar a su valiosa pieza; incluso circular versiones en los círculos judiciales de la ciudad del Morere, que indican dizque han tenido el tupe de amenazar a Carmelina y estaría exigiendo que le sea entregado el Juzgado X de Control del municipio Torres. Muchos de los abogados litigantes de la zona están preocupados y atentos a que se concrete esta posibilidad, porque aseguran que continuarían los negociados con la justicia caroreña. En todo caso, no hay que olvidar que allí todos se conocen y saben de “qué pie cojea” cada quien, de manera que todas las actuaciones deben orientarse a impedir que sigan las tropelias.

*****

En Venezuela sin duda alguna, lo de la “viveza criolla” no es cuento, en estos momentos de crisis, donde la mayoría de los que vivimos en este país no nos alcanzan los churupos debido al encarecimiento en los precios de los bienes y servicios, todo el mundo anda buscando como ganarse la vida, y si lo puede hacer sin mucho esfuerzo mejor. De allí que en las últimas semanas hayan estado circulando por las redes y a través de algunos medios de comunicación regional, como varias tascas, discotecas y restaurantes a las cuales solamente pueden asistir los enchufados, militares de alto rango, los Cadivi boys y pare usted de contar, ubicados en su gran mayoría en el este de la ciudad capital del estado. Aseguran que laboran a puertas cerradas de 11:00 am a 3:00 pm y desde las 4:00 pm hasta las 11:00 pm. Aseguran que supuestamente, para poder operar se bajan del equino con montos entre 250 y 450 $/día, de acuerdo a la categoría del negocio; otra forma de pago es con 1 o 2 botellas de escocés mayor de edad servidas y con pasapalos, lo que pone en evidencia lo lucrativo de este negocio cuando se maneja en forma eficiente. Por supuesto que si proliferan los “chucos” los niveles de ganancia disminuyen considerablemente, pero lo único favorable es que como muchas veces están en los negocios los jefecitos, quienes se deben encargar de impedir que este tipo de hechos ocurran se hacen de la vista gorda, ya que allí no se respetan los protocolos de bioseguridad y muy pocos usan las mascarillas, ya que suponen que el alcohol lo mata todo, incluso al COVID-19.

*****

Rabia y mucha impotencia produjo en la mayor parte de la población, el video que se viralizó donde se observa a supuestos colectivos, o sea personas de civil, cayéndole a batazos a unos ciudadanos porque no portaban los tapa bocas, en lo que constituye una agresión, abuso de poder y una flagrante violación de los derechos humanos de estas personas, afectadas por quienes sin tener ninguna autoridad, les agreden en forma inclemente y se observa incluso el sadismo con que disfrutan el goce de sus bajas pasiones y el rencor que corroe sus almas inescrupulosas. Mientras tanto, el gobierno se empeña en prohibirle a la gente reuniones, celebraciones, encuentros de más de 5 personas; pero mientras tanto, circulan por las redes fiestones, donde se consumen licores sin ningún tipo de limitación, así como otras bebidas y yerbas espirituosas, donde regularmente aparecen personajes vinculados con el gobierno regional; sin embargo, a cualquier persona que se le ocurra denunciar, entonces le caen encima, intentan desacreditarla e incluso corre el riesgo que le apliquen la Ley del Odio, que ha sido puesta de moda por el Gobierno, pero que solamente se le aplica a quienes disienten del proceso revolucionario.

*****

A propósito, con motivo de la remoción en Lara de una alta funcionaria del MP, al parecer sus amigos y compañeros de trabajo le montaron una despedida en la (NW), lugar que se mantuvo abierto hasta la madrugada solamente para complacer a quienes participaron en el sarao. Aseguran que el escocés y las delicatesses corrieron como un río, sin ningún tipo de limitaciones, pero el comentario generalizado es que allí dizque habrían estado representantes, jefecitos, directores de casi todos los poderes, además de los chucos tradicionales que siempre están presentes donde hay caña y comida gratis. Nadie estuvo pendiente del distanciamiento social, tampoco del uso de la mascarilla, ya que debe ser muy incómodo estársela quitando a cada momento para beber y para comer, lo que no pasó desapercibido gracias a las redes sociales. Aseguran que hicieron una “vaca” para pagar los gastos del bonche, por lo que fácilmente se puede deducir que los ingresos de los invitados no serán afectados para pagar más de 6 millones por botella de whisky 12 años servida en el establecimiento. El comentario generalizado entre quienes se enteraron, tal vez porque no los invitaron, fue “tremendo el ejemplo que le están dando al pueblo”, pero ninguno de los cuerpos de seguridad se asomó por el lugar, ni siquiera por curiosidad, así son las cosas como decía Chivo Negro Óscar Yánez.

*****

Por cierto, sería averiguar si es cierto que en el CMI todos los fines de semana celebran la cuarentena, bien sea radical o flexible; y al parecer, lo hacen a todo trapo con fiestas privadas donde no falta el buen escocés, que suponemos se paga con recursos del municipio. Al parecer entre los chicharrones que nunca faltan a estos saraos dizque figura la jefecita, un alto jefecito de personal, la que maneja los reales, JJ y los repudiados colectivos de prensa y protoloco y por supuesto el Súperman asesor. Se comenta que dos de estos personajes bonchones llegaron al CMI en comisión de servicios, impuestos por el burgomaestre achocolatado, ya que ambos son personal de nómina fija de la Alcaldía. Aseguran los trabajadores que los cargos al ayuntamiento, todas las semanas superan su propio récord, lo cual ya es del conocimiento de todos, por lo que se ha convertido en un clamor que la jefecita decline de la presidencia e incluso de su posición edilicia, por respeto a esta honorable institución y por cuestión de ética y moral, si es que acaso saben lo que es esto. Lo cierto es que a pesar de la cacería de brujas que han montado internamente, en busca de quienes filtran las informaciones, las cuales por ser irrebatibles, les causan mucha inquietud, todas las semanas recibimos informaciones con nuevas irregularidades.

*****

Atención a los larenses en las últimas semanas ha comenzado a operar en Barquisimeto una banda de delincuentes organizados, quienes están actuando principalmente en los grandes centros comerciales de la ciudad, donde están aplicando un modus operandi que fácilmente sorprende a todo el mundo, porque nadie se lo espera, prefiriendo como víctimas a las mujeres, ya que siempre la consideran como el “sexo débil” aún cuando esto no es verdad. Pues bien, los chicos malos están utilizando a menores de edad, quienes están pendientes cuando llega alguna dama a dejar su vehículo, una vez que entra al centro comercial, proceden a frotarle “burundanga” a la manilla de la puerta del conductor, por supuesto la conductora cuando abre la puerta toca este producto contaminante y cuando arranca su vehículo, uno o dos vehículos la siguen, al comenzar a hacer efecto la droga, por instinto busca orillarse, ya que siente que está perdiendo el control y no puede continuar conduciendo, en el momento en que detiene el automóvil, es cuando le llegan los ladrones y aprovechan sus estado de inconsciencia para robarle el celular, la cartera con el dinero, las prendas, y cualquier otra cosa de valor que tenga en el carro. Una persona que vio la manipulación y pudo abrir el vehículo por la puerta contraria, cuando fue a poner la denuncia en el CICPC le confirmaron que este era el nuevo método para robar. Así que no se descuide cuando vaya a algún centro comercial en la capital musical de Venezuela.

*****

Insólito, los vecinos del Municipio Urdaneta señalan que el grado de deterioro, la pobreza y el abandono en que se encuentra esa región, no es responsabilidad del Silencioso, tampoco del sargento de Nirgua y mucho menos de Carmelina, sino de la gestión por más de quince años del burgomaestre, quien según afirman al parecer nunca se ha ocupado de resolver los problemas, por lo que con el tiempo los mismos se han profundizado. Aseguran que se considera al municipio como si fuese su hacienda propia, se siente un reyecito, y no hay que olvidar que de acuerdo con los especialistas, el exceso de poder genera inestabilidad mental y psicológica, al extremo que a la vista de todos, dizque se saltó a la torera las normas sanitarias impuestas con motivo del COVID-19, señalan incluso que en declaraciones radiales en forma irresponsable anda acusando a otras personas de que lo hayan obligado a cumplir con la cuarentena, luego que se supo que utilizó su poder para el traslado de un sobrino que vino del exterior, supuestamente contaminado con el virus, pasando sin tocar “tablitas” por todos los cercos sanitarios, comentándose que incluso en el programa radial habría hecho comentarios desfavorables de la mandataria regional, a quien responsabiliza por su reclusión. Lo cierto, es que gente cercana estima que el fin de la vida política de un ladino personaje, está a la vuelta de la esquina, confiando los habitantes del municipio tener mejor suerte con quienes lo sustituyan en sus funciones.

*****

No se ha vuelto a tocar el tema del decomisO por las autoridades norteamericanas del lote de ochenta vehículos de lujo, adquiridas para ser transportadas hacia puertos venezolanos, donde al parecer muchos enchufados y personal castrense de alto rango, ya se “frotaban las manos” ante los próximos estrenos que realizarían en las semanas por venir, pero no contaban con la astucia de la gente de la OFAC quienes recibieron a tiempo la información y pudieron actuar impidiendo el envío del lote por el cual se habría pagado cerca de 4 millones de dólares. Recordando este caso, un lector amigo se está preguntando: ¿Por qué desaparecieron las ventas de vehículos en hermosos parques? Por impuestos no puede ser, una vez suspendido por el Tribunal del régimen su cancelación a nivel de gobernaciones y alcaldías, tampoco por aranceles de importación. ¿Cómo quedan entonces los funcionarios para sus tramitaciones y quienes tenían sus compromisos con la quinceañera, el segundo frente y el amigo político?. Es un tema que promete dar mucho de qué hablar en los próximos días.

*****

El régimen sigue rasapando la olla, y en esta oportunidad va contra varios centrales azucareros que pertenecen a la Corporación Venezolana Agraria del Azúcar (C.V.A), organización que está quebrada, por lo tanto la intención, de acuerdo con la denuncia del diputado Guillermo Palacios, es vender los centrales a precios muy por debajo de su valor real, para favorecer a algunos enchufados quienes dizque se manejarán a nivel de testaferros para ponerse en esos lomitos, que seguramente pondrán a “engordar” para venderlos luego al mejor postor. Entre los centrales negociables figura el Central Pío del Tamayo de El Tocuyo, que le pondría la mano, según el parlamentario una empresa denominada Vialca, donde al parecer ya habrían reunión con los trabajadores para decirles que serían despedidos; mientras que el central de Barina sería rematado con gente vinculada con la “fosforito” y el Santa Elena en el Guarico se entregaría a gente vinculada con el gobernador de esa entidad. El legislador propone realizar una investigación para precisar los alcances de esta operación y los procedimientos utilizados para la adjudicación y venta de estos importantes activos de la república que sin lugar a dudas, de ser como lo han planteado, es otro hecho de corrupción sumamente grave y el cual plantearemos próximamente en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Juan Bautista Salas