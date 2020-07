AvanceIMP Así se encuentra la Av. Venezuela con Av. Vargas en inicio de la semana de flexibilización en Lara #27Jul

View this post on Instagram

#AvanceIMP Tras iniciarse una nueva semana de flexibilización de la cuarentena social en Lara, varias zonas de Barquisimeto registraron alta circulación vehicular y ciudadana este lunes 27 de julio. Entre estas, las avenidas Vargas y Venezuela reportaron alto movimiento a diferencia de la semana pasada, cuando transcurrían los días de confinamiento radical decretados por el régimen de Maduro. La estación de servicio que se ubica en este concurrido sector permanece abierta y atendiendo a la ciudadanía, no obstante el distanciamiento social no se cumple y las colas para surtirse de combustible son interminables. Aunado a esto, el transporte urbano retomó labores, sin embargo, se observó que el protocolo sanitario continúa sin cumplirse debidamente. Reporte: Luis Miguel Rodríguez Lea más detalles en www.elimpulso.com