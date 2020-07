View this post on Instagram

#AvanceIMP Los comercios en la Av. Rómulo Gallegos aprovechan los permisos de la flexibilización parcial en Lara #27Jul Los comercios ubicados en la avenida Rómulo Gallegos de Barquisimeto han recibido a una importante cantidad de larenses durante este primer día de flexibilización en el estado Lara. En esta zona comercial hay diversos negocios de venta de respuestos y autopartes para vehículos, los cuales tienen el permiso para laborar durante esta semana de la flexibilización parcial en Lara. Además, las colas para intentar surtir combustible no han cesado. En dicha avenida se observó largas filas de vehículos que esperan equipar de gasolina. Reporte: José Enrique Arévalo Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Calles #Ciudad #Comercio #Cuarentena #Dinero #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #27Jul