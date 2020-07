PulsoEmpresarial Perfil del consumidor innovador

Los consumidores innovadores se definen como un grupo relativamente pequeño de consumidores cuya característica más visible es el relacionado con compradores iniciales de un nuevo producto. Existen diversas tipologías sobre el perfil de este consumidor, en este sentido; algunas investigaciones realizadas sobre el comportamiento del consumidor tratan de clasificarlos en base a algunos rasgos particulares; uno de estos se basa en el status del nuevo producto, por ejemplo; comercializar un nuevo producto o servicio; otro estudio sobre la conducta del consumidor describe a los consumidores innovadores en función de su deseo de innovación; es decir, su compra de determinado número de nuevos productos.Cabe señalar que existen perfiles de los consumidores innovadores entre los que destacan los siguientes: altos niveles de educación, interacción social, liderazgo de opinión, carácter aventurero, No debe sorprender que los consumidores innovadores estén muchos más interesados que los adoptantes tardíos o los no adoptantes. Los consumidores innovadores son más proclives que los no innovadores a buscar información acerca de cuestiones de interés específico, recurriendo a diversas fuentes informales.

Además los consumidores innovadores suelen ser menos dogmáticos que los no innovadores. Su tendencia consiste en aproximarse a los productos nuevos o desconocidos con un grado considerable de apertura y muy poca ansiedad. En cambio, tal parece que los no innovadores consideran a los nuevos productos como una amenaza; tal parece que el comportamiento innovador es una expresión característica de la necesidad de originalidad que siente el consumidor. La necesidad de originalidad permite a los individuos distinguirse mediante la compra de un artículo innovador, lo cual es un comportamiento socialmente aceptable. Por lo tanto, estos nuevos productos, ya sea con marcas o sin ellas; representan un cambio importante en los hábitos de consumo de una persona se perciben como superiores cuando la satisfacen esa necesidad de originalidad.

Además, todos los consumidores innovadores se diferencian de los no innovadores en términos de su carácter social. Los consumidores innovadores están dirigidos internamente, es decir, confían en sus propios valores o normas cuando toman una decisión acerca de un nuevo producto o servicio. En cambio, los no innovadores están dirigidos hacia los demás y confían en otros como su guía para reaccionar ante un nuevo producto, en lugar de basarse en sus propias normas personales.

En síntesis los consumidores innovadores parecen ser más pocos receptivos a las cuestiones pocos familiares y únicas, y están más dispuestos en confiar en sus propios valores o normas que en el juicio de otros individuos También aceptan arriesgarse a tomar una mala decisión al elegir productos, con tal de acrecentar su exposición a otros nuevos productos que le resulten satisfactorios.

