Castro: El 7+7 y la cuarentena no están funcionando porque los casos no están bajando #28Jul

En una entrevista para TVV Noticias, Julio Castro, médico infectólogo, aseguró que las medidas de cuarentena que aplica el régimen de Nicolás Maduro no están funcionando porque los casos de personas infectadas con COVID-19 no están bajando.

“Lo que estamos haciendo no está funcionando. Si lo que estuviéramos haciendo funcionara, tú deberías ver una tendencia al menos, aunque siga aumentando los casos, donde bajaran la proporción de contagios semana a semana y eso no está pasando hasta ahora. 7+7. Flexibilización. Cuarentena radical. No. Eso no está funcionando y hay que replantearlo”, explicó Castro

En cuanto a si los hospitales del país ya colapsaron, Castro señaló que aún no se ha llegado al colapso.

“Todavía no. Hay que ser muy exactos con la información, porque no podemos dar una imagen generalizada del país ya que si te vas a Yaracuy y probablemente no hay tantos casos como en el Zulia“, manifestó.

También aseguró que “el tema es que no sabemos cuándo vamos a llegar al colapso porque la velocidad a la que estamos avanzando no es una velocidad extrapolar“.