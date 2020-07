Pichardo: Renzo Prieto y Gilber Caro son torturados y se encuentran indefensos en manos del régimen

La grave situación en la que se encuentran los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto, quienes son sometidos a tratos crueles e inhumanos por los esbirros del régimen al mantenerlos secuestrados violando reiteradamente sus derechos fundamentales, denuncio este martes la diputada de la Asamblea Nacional y defensora de Derechos Humanos, Adriana Pichardo.

Explicó que los parlamentarios están siendo torturados por la dictadura al impedirles acceso a agua, luz solar, alimentos, visitas, atención médica y mantenerlos totalmente incomunicados. Agregó que a los parlamentarios se les ha impedido juramentar a sus abogados privados, por lo que se encuentran en un absoluto estado de indefensión.

“Recordemos que hace un año la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió la disolución de Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y por el contrario el régimen los premia con más atribuciones. Nada más y nada menos, los pone a custodiar a nuestros diputados hermanos hoy presos políticos”, aseguró la legisladora.

En el caso del diputado Gilber Caro, la parlamentaria recordó que fue secuestrado el pasado 20 de diciembre y se encuentra ilegalmente recluido en la sede de las FAES ubicada en Caricuao, lugar que no está acondicionado como centro de reclusión.

También se refirió al caso del diputado Renzo Prieto quien se encuentra secuestrado por el régimen desde el pasado 10 de marzo y está en la sede de las FAES ubicada en La Quebradita. “Está incomunicado y en condiciones muy precarias. Renzo también ha perdido muchísimo peso y además padece de problemas de salud, porque presenta lesiones en su columna y necesita ser operado”, aseguró.

Pichardo cuestionó el trato humillante y degradante que recibió en la FAES la hermana de Caro, Yeidi Caro, para poderlo ver solo unos minutos. “Gilber se encuentra muy bajo de peso, dijo que está a punto de volverse loco, que está pasando hambre y esto es tortura, trato cruel e inhumano, una violación muy grave a sus derechos humanos”.

Posición de la hermana del detenido

Yeidi Caro, hermana de Gilbert Caro, expuso su testimonio ante la Asamblea Nacional, señalando los abusos cometidos en contra de su persona.

“Es importante que el mundo sepa que Gilber está siendo torturado”. Denunció que a su hermano lo tienen en una celda improvisada debajo de una escalera, con un espacio reducido donde ni siquiera se puede mantenerse de pie, con un colchón en el piso donde no puede arrodillarse para orar. No le permiten ni tomar sol, no le permiten visitas y lo tienen sometido a una huelga de sed pues pasa todo el día sin recibir una gota de agua”, aseguró.

La hermana de Caro detalló ante los parlamentarios que recibió tratos crueles durante la visita. “Tuve que desnudarme, la funcionaria que me requisó me tocó mis partes, es un trato que me hace sentir humillada y degradada”. Denunció Caro que los esbirros del régimen no permitirán que vuelva a ver a su hermano, por denunciar las condiciones en las que se encuentra el parlamentario.

Yeidi Caro agradeció a los diputados de la Asamblea Nacional su preocupación por los casos de los presos políticos y los invitó a seguir luchando por un país de oportunidades. “Mi hermano es un demócrata de paz y de lucha y nunca dejará de serlo. Hoy es Gilber, Renzo, Marrero, Requesens y tantos otros presos políticos, pero mañana pueden ser ustedes. No dejen de levantar su voz, todos queremos la mejor Venezuela, todos tenemos un mismo sentir”.