VÍDEO: ¿Aislamiento o castigo? Irregularidades en la Villa Bolivariana encienden las alarmas de violaciones de DDHH #28Jul

Insalubridad, hacinamiento y tratos inhumanos son algunas de las denuncias que han realizado los migrantes venezolanos que se encuentran recluidos en la Villa Bolivariana de Barquisimeto, centro de aislamiento de personas contagiadas o expuestas a la COVID-19.

Políticos y organizaciones no gubernamentales que hacen vida en el estado Lara, han denunciado que las personas que se encuentran en este lugar de confinamiento, son supuestamente maltratadas, por parte de funcionarios de seguridad que dependen de la administración de Carmen Meléndez.

Nelson Fréitez, representante de la Red de Derechos Humanos en el estado Lara, señaló en un contacto telefónico a Elimpulso.com que en la Villa Bolivariana prácticamente los migrantes venezolanos son castigados por traicionar a la patria y hablar mal de Nicolás Maduro.

“El gobierno nacional considera que las personas que están regresando son apátridas y han traicionado al pueblo venezolano por haber migrado. Entonces, cuando regresan al país son castigados por traición a la patria o por hablar mal de Nicolás Maduro“, manifestó.

Por su parte, el exalcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos, puntualizó que la única responsable del trato denigrante que reciben las personas recluidas en la Villa Bolivariana es Carmen Meléndez.

“No solo hay que responsabilizar a la dictadura sino a Carmen Meléndez que se encadena todos los días para hablar pistoladas como si allí vivieran en un paraíso y todos sabemos que esos venezolanos no son bien atendidos. Ella tiene una responsabilidad y de verdad es una incapaz“, expresó Ramos.

Condiciones inhumanas

Nelson Freitez y Alfredo Ramos detallaron en exclusiva las condiciones en las que viven las personas que están internadas en este centro de aislamiento, ubicado al oeste de Barquisimeto.

“Las personas que viven allí no tienen sábanas limpias, las habitaciones no tienen la higiene suficiente, tampoco tienen agua potable por tubería y cada cierto tiempo les suben un tobo de agua y todo eso contribuye a unas condiciones de sanidad inadecuadas”, reveló Fréitez.

“El desayuno y la cena es una arepa con mortadela rayada y zanahoria. Eso es todos los días. El almuerzo es arroz con caraotas o con frijoles chinos. No se le permite pasar comida ni medicinas. Hay gente enferma y si protestan los golpean“, aseveró Ramos.

Angustia familiar

El equipo periodístico de Elimpulso.com pudo conversar con la hermana de una de las personas que se encuentra aislada en la Villa Bolivariana de Barquisimeto y señaló que desde hace dos meses se encuentra incomunicada con su familia.

“Mi hermana está pasando trabajo allí adentro. No le dan la comida a la hora. Nosotros venimos a entregarle un chip para poder comunicarnos con ella, pero los de seguridad no lo permiten. Tenemos dos meses que no sabemos de ella y toda la familia está muy preocupada”, denunció nuestra informante.

Aseguró que su hermana ha perdido más de 10 kilos y puntualizó que el personal que labora en este centro de aislamiento, les notificó a las personas infectadas que no cuentan con las suficientes pruebas para detectar el virus.

“Los médicos que están allí dicen que no hay insumos para hacerle los exámenes. Lo último que supimos es que mi hermana salió dos veces negativo en la prueba, pero debe esperar que le hagan la tercera para descartar que no tenga el virus, mientras eso no suceda debe estar encerrada con otras personas. Ya mi hermana perdió 10 kilos. Está demasiada flaca y llora todos los días“, manifestó.

Es importante mencionar que el equipo periodístico de Elimpulso.com se trasladó hasta el lugar para corroborar estas denuncias pero ningunos de los funcionarios que se encontraban en la Villa Bolivariana quiso declarar, pues aseguraron que la información es reservada y la única que puede emitir declaraciones al respecto es Carmen Meléndez.