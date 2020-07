Voluntad Popular: La delincuencia está acabando con la Universidad del Zulia #29Jul

El dirigente estudiantil del movimiento Propuesta Universitaria 20, Edward Vílchez, desde que inició la cuarentena y fueron suspendidas las clases, las instalaciones de la Universidad del Zulia (LUZ) quedaron a merced del hampa.

“En reiteradas oportunidades la delincuencia ha atentado contra el patrimonio de LUZ y a ningún funcionario de seguridad, de los que se han formado en los pasillos de nuestra alma mater parece importarle. Los cuerpos de seguridad del régimen ni siquiera investigan los hurtos y robos que ya han ocurrido”, afirmó.

Vílchez hizo referencia a las cifras de Aula Abierta que hasta el 30 de abril reportó que se habían registrado en LUZ 31 eventos entre estos: hurtos, intentos de robo y desmantelamiento de las instalaciones universitarias.

“Es inaudito que ningún cuerpo policial brinde resguardo a la máxima casa de estudios de la región zuliana. El 31 de marzo se registró un hurto frustrado al galpón de Ingeniería Mecánica, el seis de abril hurtaron los laboratorios de la Facultad de Ciencias, el ocho de abril se robaron 73 reses de la hacienda de la Facultad de Agronomía, el nueve de abril sustrajeron los artículos de las oficinas de la Facultad de Veterinaria. La delincuencia está acabando por partes con nuestra alma mater”, enfatizó.

Vílchez también hizo referencia al hurto en las Escuelas de Química y Petróleo el 10 de abril, al ataque del que fue víctima el vigilante de las instalaciones de la Casa del Profesor (APUZ) el 11 de abril.

“Los robos son sistemáticos y continuados, el 19 de abril desvalijaron control de estudios y OPULUZ en el núcleo LUZ Punto Fijo, el 25 de julio hurtaron el cableado de la subestación de la Facultad de Veterinaria y los equipos de computación e impresoras de en el núcleo de LUZ Punto Fijo”, informó.

El dirigente universitario aseveró: “A la dictadura no le importa la educación venezolana, por eso no protegen las instalaciones universitarias. Durante años se han encargado de acabar con nuestro país, con la autonomía universitaria. Asignan un presupuesto miserable que no alcanza para cubrir ni una cuarta parte de lo que necesitan las universidades para su funcionamiento, a los estudiantes nos otorgan becas que no alcanzan para comprar un libro y dejan que la delincuencia acabe con las instalaciones. LUZ es de todos y quienes nos estamos formado en sus aulas debemos alzar nuestras voces para defenderla”, subrayó.