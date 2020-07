Michael Kozak a Maduro: En lugar de lanzar propaganda falsa, debe equipar a los médicos #31Jul

Este viernes el Secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, reaccionó duramente en contra de inacción del régimen de Nicolás Maduro para atender y proveer a personal de salud para enfrentar la COVID-19 en Venezuela.

“El régimen de Maduro debería guardar sus palabras vacías que dicen ‘agradecer a sus médicos’. En lugar de arrojar propagandas falsa y encarcelar a los que hablan, equipen a sus héroes con los suministros que necesitan con urgencia. Maduro siempre eligiera el engaño sobre las acciones”, fueron las contundentes palabras de Kozak a través de su cuenta en Twitter.

The Maduro regime should save its empty words claiming to ‘thank their doctors.’ Instead of spewing fake propaganda and jailing those who speak out, equip these heroes with urgently needed supplies.

Maduro will always choose deception over actions.

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) July 31, 2020