RETACITOS #2Ago

La escasez de gasolina que nuevamente comienza a hacer estragos en el interior del país, y que de paso ha causado la pérdida de vida de dos personas, definitivamente se ha convertido en un enorme y lucrativo negocio, por lo que quienes aparecen involucrados en los mismos, sean uniformados o no, han dejado los escrúpulos a un lado y están dispuestos a llevarse por delante a quien sea, ya que saben que la impunidad que impera en el país es total y en el país los centros de reclusión están disponibles solo para los disidentes del régimen y para quienes cuestionen sus erradas políticas, que han contribuido a la destrucción de lo que hace tres décadas atrás era uno de los países más ricos del mundo. Y el comentario surge porque una persona afectada, denuncia que en una estación de servicio de la capital larense por los alrededores de la redoma de la Vargas, cuyos propietarios, quienes por supuesto no le hacen honor a su apellido, han instalado un mecanismo mediante el cual, si usted tiene urgencia de llenar su tanque, paga 10 dólares y lo colocan de primero en el surtidor, con la agravante, que tiene pagar adicionalmente, por el valor de la gasolina, es decir que se trata del negocio redondo y por supuesto, quien no quiera bajarse del equino, a través de este mecanismo, tiene que estar dispuesto a perder hasta 8 y 10 horas en la cola, para ver si le permiten llenar el tanque de su vehículo y, líbrese que se le ocurra protestar, porque lo mandan para otro lado. ¿Qué talco?.

A propósito, el MP imputó a seis personas por el asesinato de un ciudadano, quien según los testigos, perdió la vida durante una discusión una estación de servicio de Aragua de Barcelona, donde efectivos de la guardia, un oficial y tres subalternos, más dos civiles fueron señalados como los responsables de este hecho, imputándoles los delitos de homicidio calificado por motivo fútiles e innobles en grado de complicidad correspectiva, agavillamiento, uso indebido de arma de fuego orgánica y omisión de socorro. Por las redes sociales circuló luego de estos sucesos, una especie de historial del oficial presuntamente vinculado con este hecho en un video, en el cual señalan que el personaje tiene un negocio redondo en la estación de servicio, conjuntamente con sus subalternos, en el suministro de gasolina, de manera que quien se baja del equino, llena su tanque sin hacer cola y el que protesta, lo mandan a colocar de último en la cola, si es que no lo mandan para otra bomba. Incluso se expone que el personaje grita a todo pulmón, que a él nadie lo puede tocar, porque es el hijo de un general, por lo que debemos suponer que estos anuncios del Fiscal, no son más que una cortina de humo para desviar la atención del caso, y en pocos meses el oficial será trasladado a otro sitio y continuará guisando, ya que “árbol que nace torcido, nunca su rama endereza”, este personaje se acostumbro al dinero fácil y será difícil meterlo nuevamente por el carril.

El pasado miércoles se realizó una reunión en La Pochocha, la casa del Partido del Pueblo, la cual estuvo por lo demás muy concurrida, donde le dieron la bienvenida a Carlos Prósperi, William Dávila, el Inefable y otros dirigentes del partido de Monagas y Delta Amacuro, quienes han continuado firmes en la Acción Democrática tradicional, la de siempre, observando los viejos dirigentes que con la decisión del ilegítimo bufete de Miraflores, despojando a los directivos de las siglas y de los colores del partido, les ha salido el tiro por la culata, ya que les tocaron la fibra adeca y romulera y en estos momentos son muchos los que se han estado reincorporando a las actividades partidistas, sobre todo muchos jóvenes como pudo evidenciarse en el último buró juvenil realizado en Lara con un asistencia que sorprendió hasta los propios organizadores. Lo cierto es que en estos momentos la dirigencia nacional de AD anda recorriendo el país, dando la cara y exponiendo las razones por las cuales, en estos momentos, la posición firme es la de no participar en la comparsa electoral de diciembre. La semana anterior se designó al nuevo Secretario Agrario del CES, ya que el anterior decidió montarse en el autobús del indio de bolívar, por lo que le advirtieron que no se fuera a presentar posteriormente a solicitar un amparo porque lo habían sacado del cargo.

Por supuesto, a medida que ha pasado el tiempo, ha quedado demostrado que el Berny, al parecer, montó en la olla a la gente del PSUV y a los maduristas, convenciéndoles que tenía el control total de AD y que el oficialismo podía contar con la participación de esta organización en las elecciones parlamentarias del 6D; incluso muchos aseguran que presuntamente cobró completo y ahora anda metido en un vaporón, porque ha quedado demostrado que tal control no existía, al extremo que el plazo que le dieron para instalar la nueva estructura del partido a nivel nacional, está a punto de vencerse y de las 25 seccionales, solamente dos le han dado su apoyo, mientras que las 23 restantes se mantienen siguiendo a sus líderes tradicionales. Aseguran en medios de la organización, que el Indio previo al pronunciamiento del bufete del oficialismo, había sostenido reuniones con los secretarios generales seccionales del partido y al parecer les había ofrecido que todos serían electos como diputados, de allí que varios se engolosinaron y le ofrecieron su respaldo, para que negociara y garantizara que era el manda más de AD; sin embargo, cuando vieron que todo era un bluff, que no había ninguna garantía para las diputaciones, recularon, reconocieron que se habían equivocado con el personaje y se pararon firmes ante el turco de Valencia y el resto de su equipo. Si tuviera el poder, se habría instalado en la Casa Nacional de AD y habría pateado al turco y a sus acompañantes, nada de esto han visto los adecos.

Por cierto comienza, en principio con mucha timidez, pero en las últimas horas con mayor profusión, la tesis que indica que probablemente la convocatoria para las elecciones del 6D, que se han venido promoviendo desde el régimen, la mesita de noche y algunas organizaciones políticas afectas al proceso, pudiera ser diferida en caso de mantenerse la tendencia en cuanto a la expansión del COVID-19, cuyos balances diarios han venido creciendo aceleradamente, ya que los reportes de 20 y 30 casos por día hace tiempo que quedaron atrás y ahora el jueves 30, por ejemplo se anunció que se habían registrado 701 nuevos casos, asimismo ya los contagios importados se han reducido en forma significativa y el mayor número es de casos comunitarios, estando la mayoría de las parroquias caraqueñas contaminadas, unas en mayor medida que las otras, pero el crecimiento de la pandemia en Venezuela es imparable; es por eso que estimamos que aun cuando es un tema que se van a demorar aún unas cuantas semanas en anunciar, anótenlo por allí en sus agendas, ya que en su oportunidad darán a conocer que como consecuencia del COVID-19 las elecciones parlamentarias, las cuales hay que realizar si o si, por cuanto así lo dispone la Carta Magna, pero se estarán realizando, es lo más probable, en el primer semestre del 2021, si es que la pandemia lo permite, información que ya se maneja entre los dirigentes del entorno del régimen, bajo el compromiso de su no divulgación, sino cuando se considere oportuno, creemos que será una decisión acertada, tanto para el régimen, como para la unidad democrática.

Mucho ruido está causando en la región, la información que circula por todos los medios y redes sociales, en torno a la intención que al parecer que tiene el régimen, en poner en venta a varios centrales azucareros que en estos momentos están paralizados, en primer término por que la cosecha de caña ha sido una de las peores de los últimos años, apenas superando los 2 millones de toneladas, según las cifras que maneja Fesoca y también, porque estas factorías fueron progresivamente abandonadas y nadie se ocupó más de su mantenimiento, por lo que su deterioro es total y de allí que se hable que las están rematando a precios de “gallina flaca”. Ya la semana pasada, Don Guille encendió alarmas y advirtió que de concretarse estos negociados, serán con personas amigas o muy cercanas a enchufados con el régimen. Incluso aseguran que un grupo ruso habría adquirido el Central Pio Tamayo, de El Tocuyo, incluso habrían sostenido una reunión con los trabajadores, donde al parecer les ofrecieron villas y castillos, pero que al parecer no son más que simples promesas, ya que una vez que asuman el control del Central, traerán a su gente de confianza y a los criollitos, en todo caso, si es que los utilizan será como cortadores de caña, de manera que es muy recomendable que se asesoren bien, no coman “casquillos” y no se precipiten, siendo preferible que esperen que ocurran los acontecimiento, no olviden que después de ojo afuera, no vale Santa Lucia.

A propósito de los abusos de los enchufados, está circulando por las redes un comentario que tiene que ver con un peligroso y preocupante ecocidio que al parecer se habría cometido en la Ciudad Madre, El Tocuyo. Aseguran que en el sector de El Amparo de la capital morandina, un hacendado de la zona, de quien dicen que presuntamente es un testaferro de un militar, habría tenido el tupé y la osadía dizque de desviar un tramo del Río Tocuyo, para favorecer un predio de su propiedad y tener toda el agua que le hace falta, sin tener en consideración los daños colaterales que se pudieran producir en el futuro con esta acción criminal. Muchas personas respetables de la ciudad, al enterarse de este exabrupto, se han puesto las manos en la cabeza y están reclamando que las autoridades competentes abran una averiguación a fondo, sin importar la posición del abusador, estableciendo las responsabilidades y aplicando las sanciones a las que haya lugar, considerando los tocuyanos, que lo menos que se puede hacer es retornar los causes del río a su sitio original. Dicen quienes conocen al “hacendado” que cuando llegó a El Tocuyo, arribó con una mano adelante y la otra detrás, pero hoy es dueño de media ciudad, también dieron el nombre de quien es el verdadero dueño de los reales. La verdad que no hay derecho. Por cierto, ¿dónde andan, qué se hicieron los ambientalistas que antes existían en la zona, quienes armaban un escándalo cuando se podaba un árbol? En esta oportunidad su voz no se ha escuchado.

Mucho se habían tardado, pero ya de las amenazas y advertencia, han pasado a los ataques concretos en contra de la luchadora social, Marisol Bustamante, representante de Transparencia Ciudadana, quien con sus investigaciones y posiciones contundentes e irrefutables, se ha convertido en una “piedrita en el zapato” para mucha gente en el gobierno regional y para los enchufados, quienes con esta actuaciones solo buscan amedrentarla, callarle la boca, ya que los avances que intentaron por los caminos de la compra de conciencias, a la que están acostumbrados, no funcionaron, de allí que han apelado a la violencia; sin embargo, conocemos a esta dama, su carácter indomable y les aseguro que no van a lograr silenciarla, mucho menos impedir que siga visitante los municipios de la entidad, escuchando en forma directa las quejas de los vecinos que confían plenamente en su seriedad, y ayudándolos en la medida de sus posibilidades. Quienes nos conocen, saben que somos muy poco amigo de estar haciendo loas a nadie, menos si son inmerecidas, pero creo que se las ha ganado con su esfuerzo. De entrada le recomendamos que pusiera la denuncia en el MP y señalara a quienes la consideran como enemiga, ya que no hay una manera más efectiva de desmontar cualquier amenaza, que haciendo las denuncias, para que los responsables sepan que todos sabemos.

Estamos observando, como con la mejor intención y buena voluntad, la gente está tratando de pasar información a través de las redes, tratando de alertar en torno a posibles focos de contagios del COVID-19 con la finalidad de que las personas tomen sus previsiones y no se expongan corriendo el riesgo de que le peguen el virus. Es así como hemos leído como advierten que quienes viven en Cabudare, salen con frecuencia a comprar comida por la calle 9, justo frente a los chinos, donde se reúnen numerosas personas, todos amigos y altos panas, quienes se juntan a echarse palos encapillaos, allí donde está la china, la plaza siempre está llena de gente, también donde están las panaderías, donde está la nueva china y donde era JJ. Asimismo al sitio donde toda la urbanización va a buscar agua desde hace dos años, lo que convierte a todos estos sitios en caldos de cultivo para la propagación de la pandemia. Asimismo, las autoridades tienen que poner la lupa de urbanizaciones muy pobladas de la zona como Tarabana, Chucho Briceño y La Mata, para evitar por todos los medios que se conviertan en focos de contagios del COVID-19, virus que sigue haciendo estragos en todo el territorio y que no distingue a la hora de atacar. Estos alertas son un llamado de atención, para que los vecinos de estas zonas tomen conciencia y actúen en consecuencia.

Son tantos los problemas que en estos momentos está viviendo lo poco que queda de país, son tan agudos e inquietantes, que muchas veces nos desentendemos de algunos que revisten igual o peor gravedad. Circulan informaciones en torno a la gran corrupción que hay en los principales centros penitenciarios del país, y por supuesto el Fenix de Lara, no escapa de esta situación, comentándose que el principal problema que existe hoy Uribana es este flagelo; mientras que el segundo lugar, de acuerdo con las versiones que trascienden al exterior, lo ocupan la enfermedades y la desnutrición que allí existe, comentándose que viene aumentando de manera exponencial el número de personas que presuntamente mueren de tuberculosis, ya que no les prestan atención, no les suministran los medicamentos, no hay que olvidar que esta enfermedad se produce principalmente por la falta de una alimentación adecuada, y allí al igual que en otros centros de reclusión, para que los familiares puedan ingresarle comida a los reclusos dizque tienen que pagar las tarifas establecidas al personal de vigilancia y a los custodios, pero como consecuencia del COVID-19 ahora se han prohibido los velorios, allí se mueren los presos y simplemente se convierten en un numero que no va a ninguna estadística de fallecidos, sino que desaparece. Muchos fallecen por la tisis, pero los mismos reos les comentan a sus familiares que también mueren por otras causas, las cuales al final del día se ocultan, mientras que la “fosforito” sigue declarando que en las cárceles venezolanas todo es coser y cantar. Ya vendrá el tiempo en que todas estas cosas se investiguen y se sancione a los responsables.

Sería interesante averiguar si es cierto que en la Urb. El Pedregal en el este de Barquisimeto, al parecer se estaría utilizando un bien municipal, como es la tubería que protege el cableado de telecomunicaciones de la telefónica estatal, donde se estaría introduciendo fibra óptica una empresa denominada Trueno, denunciando los vecinos que al parecer se están desplazando los cables de la telefónica, para sustituirlos con esta fibra y ofrecer un servicio que supuestamente se va a cobrar en dólares y dicen que no es nada barato. La pregunta que muchos vecinos se están haciendo, es si esta empresa tiene algún tipo de negociación con la Cantv; también se preguntan cuál es el interés particular que pareciera tener un dirigente vecinal de la zona, quien defiende este proyecto como si fuera el dueño del mismo, tuviera acciones o le estuvieran ofreciendo algún tratamiento preferencial por su participación a favor del mismo, desconociendo de paso que el hecho de formar parte de una organización vecinal, no lo faculta para disponer de bienes públicos. De manera que hay muchos vecinos interesados en saber qué es lo que realmente viene aconteciendo con este proyecto que ya promocionan a través de los medios de comunicación. Solo piden que se aclaren las cosas.

De nuevo pusieron en funcionamiento el Mercado San Juan, de acuerdo con la versión con nos envían algunos vecinos de la zona, aseguran que allí la anarquía es total, todos los vendedores están amuñuñados uno al lado del otro, no existe distanciamiento social, sólo un 20% o 30% utiliza la mascarilla y entre los compradores se presenta un comportamiento similar, advirtiendo algunos de los visitantes en torno a la conveniencia de tomar algunas medidas de prevención, para evitar que se repita lo ocurrido con el Mercado de Las Pulgas en Maracaibo; aseguran que en el sitio no hay baños públicos, tampoco dónde lavarse las manos, y al final del día dejan el basurero en el lugar. Por otra parte, denuncian que el Parque Ayacucho, después de que gastaron una gran cantidad de dinero para su recuperación y remozamiento, está totalmente cerrado, allí no va nadie y el mantenimiento brilla por su ausencia, sin que nadie termine de entender cuáles son las razones para mantenerlo cerrado, impidiendo que sea utilizado por los barquisimetanos, viéndose en el lugar solamente los vagos, mendigos y vagabundos que utilizan las instalaciones para pasar la noche, datos que le pasamos a Carmelina para que aplique los correctivos a los que haya lugar en ambos casos, no olvide que en varias oportunidades la hemos alertado ya que al parecer muchos de los asesores de su entorno cercano, al parecer solo buscan sabotearle su gestión.

El trabajo que ha venido realizando el “Bigotón” Segnini durante los últimos años en Lara, a través de la Unidad de Estrategia Comunicacional, que opera desde su residencia, con esfuerzo propio, es digno de encomio, allí le ha dado apoyo en todo momento a la MUD-Unidad; durante 7 años asistieron 32.480 representantes de los gremios, universidades, sindicatos y partidos políticos, y medios de comunicación, cifras que son realmente reveladoras de esta labor; más de 10.000 dirigentes fueron entrevistados, con un promedio de 5 por día, comentando algunos de los asiduos visitantes que allí siempre disfrutaban de un sabroso café con canela, que era la especialidad de la casa. A mucha gente siempre le ha llamado la atención como es que este personaje, nunca ha aceptado postulaciones para cargos públicos, ni regionales ni nacionales, aun teniendo los contactos directos en su casa; tampoco se le ve pantallando en los medios de comunicación a los que tiene acceso permanente, siendo lo más gratificante, que en estos momentos dispone de una base de datos, que ya quisieran para sí muchas oficinas y departamentos de prensa de los partidos, afirmando orgullosamente que todo esto ha sido costeado con sus propios recursos, estando a la vista que aun cuando en su trayectoria ha ocupado altos cargos gerenciales en varias empresas reconocidas, sigue ostentando una gran humildad, vive cómodamente, pero no es de los que les sobra el dinero, quienes siempre se aprovecharon de este personaje, nunca le dieron el reconocimiento que se merece, pero así son las cosas como diría Óscar Yánez.