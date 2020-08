FIFA: Infantino no actuó mal al no tomar apuntes

El presidente de la FIFA Gianni Infantino no cometió un delito por no haber tomado apuntes de sus reuniones secretas con el fiscal general de Suiza, las cuales son el foco de un proceso penal abierto contra el máximo jerarca del fútbol mundial, dijo el lunes un alto cargo de la entidad rectora.

Alasdair Bell, el subsecretario general de la FIFA, salió en defensa de la conducta de Infantino. Aunque aseguró no tener conocimiento de detalles específicos sobre las reuniones, Bell negó que su jefe actuó con negligencia.

“Es casi que absurdo sugerir que porque alguien no recuerda los detalles de una reunión, entonces se habló sobre un delito”, dijo Bell.

Bell señaló que Infantino nunca ha negado haberse reunido con el fiscal general Michael Lauber para abordar la abarcadora investigación sobre corrupción en el fútbol.

“Realmente no me parece negligente no tomar apuntes cuando el presidente de la FIFA se reúna con el fiscal general del país”, dijo Bell en una videoconferencia. “Uno no espera, al reunirse con el máximo fiscal del país, tener una discusión sobre reformas en la administración de la FIFA, discutir sobre casos abiertos que involucran a la FIFA … y que uno acabe siendo el foco de un proceso penal”.

Bell dijo que Infantino se reunió con Lauber para manifestarle que la FIFA había dejado atrás la era de Joseph Blatter, que culminó en el 2015.

“Uno se presenta con la intención de mostrar tu disposición de cooperar, que la organización ha abierto un nuevo capítulo”, dijo Bell. “Fue una especie de reunión de alto nivel .. y una de la que realmente no se toman apuntes detallados”.