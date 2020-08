50 mil habitantes de La Carucieña están “otra vez” sin una gota de agua #4Ago

Desde hace una semana no sale agua en las tuberías de las casas de al menos 50 mil habitantes del macro sector La Carucieña, ubicado al oeste de Barquisimeto, según denunció el dirigente vecinal Alcides Pérez.

El habitante de esa zona aseguró a Elimpulso.com que esta es la quinta vez que se quedan sin una gota de agua en ese poblado de Barquisimeto por fallas en la estación de bombeo Titicare, las cuales se desprenden, asegura, de la falta de mantenimiento de Hidrolara.

“Están dañando los pozos. Hidrolara no le hace mantenimiento a los equipos hidroneumáticos. La batería de pozos siempre está deficiente. El Pozo 5 que es el que más agua produce está inhabilitado. Hidrolara dice que el motor llegó y está el La Guaira”, agregó Pérez.

Destacó el dirigente que no solo es este problema relacionado con los pozos y la estación de bombeo, sino también las 300 tomas clandestinas que ya tienen identificadas, en los sectores Roca Loca, Brisas del Turbio, Antonio Ricauter, comunidades aledañas al tubo matriz de la estación de rebombeo de Titicare.

Esta situación, aseguró Pérez, provoca que estén sin agua los sectores Brisas del Turbio, El Garabatal, La Carucieña, Lomas de León, Antonio Ricauter, Alí Primera y Colinas de José Felix Ribas “Eso da un total de 50.000 habitantes, si no nos quitan las tomas clandestinas de las cuales Hidrolara está al tanto, y si no se arregla la estación de bombeo, en La Carucieña no habrá agua”, sentenció el habitante de La Carucieña.