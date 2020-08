Guaidó a Maduro: ¿Cómo se llama a quién no atiende la pandemia sino a una farsa electoral? #4Ago

A través de su cuenta en Twitter, el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, rechazó los insultos de Nicolás Maduro contra las personas que dudan sobre el contacto telefónico que realizó Diosdado Cabello en Venezolana de Televisión.

“El dictador pretende insultar a todo el que no le creyó. Entonces, ¿cómo se le llama a quien no atiende la pandemia sino una farsa electoral que ya nadie reconoce? A quien no compra ventiladores sino máquinas electorales”, escribió en Twitter.

Guaidó indicó recordó que Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro.