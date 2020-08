Más de 200 detenidos por “Covidfiestas” en Táchira

Personas arrestadas, vehículos retenidos y ciudadanos amonestados verbalmente, dejaron los procedimientos practicados durante el pasado fin de semana por las autoridades policiales en lugares donde se realizaban fiestas y reuniones sociales, contraviniendo las normas de prevención contra la propagación de la COVID-19.

Entre los hechos más resaltantes se encuentra la celebración de una fiesta popular en un negocio del barrio San Cristóbal, parte baja de La Concordia, a la altura de la avenida Marginal del Torbes, en donde irrumpieron representantes de organismos de seguridad, sorprendiendo a una gran cantidad de personas que asistían a una denominada “covidfiesta”, durante la cual los individuos, además de permanecer concentrados en un espacio cerrado, hasta altas horas de la noche y madrugada, con la ingesta de bebidas alcohólicas, permitían la presencia de menores de edad, sin cumplir con las normas de prevención, entre ellas el uso de tapabocas.

Allí se procedió a la retención de vehículos, así como a la detención de los organizadores, expresaron nuestros informantes. Durante la operación se hizo entrega de mascarillas a los transgresores de la normativa y se les impartió una charla de concientización sobre la COVID-19.

Así mismo, se informó sobre una fiesta que se estaba celebrando en el hotel Las Palmeras de San Juan de Colón, municipio Ayacucho, en donde se hicieron presentes efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana a los efectos de indagar sobre el caso. Procedieron a la evacuación de los invitados y al arresto de siete personas, entre las cuales se encuentran los organizadores. Se les acusa de incumplir el estado de alarma decretado por el presidente Nicolás Maduro para enfrentar la pandemia de la COVID-19, explicó el informante.

En el Gabinete de Seguridad se hizo referencia sobre las detenciones realizadas en la capital del estado Táchira, al sorprender a menores de edad en “covidfiestas,” organizadas hasta altas horas de la noche, infringiendo medidas de control de la pandemia, y de las cuales se tuvo conocimiento a través de denuncias presentadas por vecinos y miembros de las comunidades, tras lo cual se ejecutaron despliegues integrales para neutralizar los riesgos de contagio en zonas consideradas focos de COVID-19.

Durante los últimos días, las autoridades sanitarias han expresado su preocupación ante el repunte de casos en la ciudad de San Cristóbal y no se puede permitir que la insensatez de algunas personas dé al traste con el trabajo y los esfuerzos de los equipos de seguridad, y se conviertan en factor de riesgo para el contagio y propagación de la COVID-19, se comentó luego.

Aclaró que, en algunos de los casos, los detenidos por organizar estas reuniones argumentan que son de tipo familiares, pero se ha comprobado que dichos encuentros no son tales, pues se detectó la presencia de personas no pertenecientes al grupo familiar y, en muchos casos, residentes en otros municipios, lo que convierte a las “covidfiestas” en potenciales focos de contagio y propagación del virus, riesgo que se incrementa al observarse que no se cumple con el uso de tapabocas, distanciamiento, ni la desinfección de los espacios.

Los diferentes organismos, GNB, PoliTáchira, Cicpc, CPNB, FANB y otros, trabajan en conjunto para concientizar a la población sobre la necesidad de acatar las normativas de prevención y neutralizar la cadena de contagio, e invitaron, a través de la cuenta www.sancristobalconsciente.com, a denunciar las denominadas “covidfiestas”; así como en el resto de municipios enlazar con el órgano de Dirección para la Defensa Integral y con los Centros de Diagnóstico Integral-CDI.

Expreso Diomar Rueda que los operativos contra las referidas fiestas ha sido exitosos en su ejecución y aplicación durante los últimos 30 días, y reportó más de 200 detenidos y 80 vehículos retenidos.

