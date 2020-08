AvanceIMP Largas colas de usuarios a la espera de Transbarca, se registraron en el centro de Barquisimeto #5Ago

View this post on Instagram

A pesar de que el permiso para circular durante la cuarentena radical en Barquisimeto es hasta las 2 de la tarde, la cola de usuarios a la espera de transporte que se dirige al oeste de la ciudad desde la Av. Vargas, parece interminable. Habitantes de sectores como Los Cerrajones, La Carucieña o 5 de Julio mantenían hasta dos horas en la cola esperando un autobús que los lleve hasta las cercanías de sus hogares. La mayoría de los consultados reclamó a quienes dirigen tanto la Gobernación de Lara como la Alcaldía de Iribarren, una solución al tema de transporte que todos los días pareciera empeorar. Texto: Brian Vidal Cámara: Luis Miguel Rodríguez Lea más información en www.elimpulso.com #Regionales #Transporte #EscasezdeGasolina #Colas #CuarentenaRadical #COVID19 #Información #Noticias #Barquisimeto #Lara #5Ago