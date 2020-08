“No es normal vivir así”, larenses cansados de los constantes y prolongados cortes eléctricos #5Ago

Los cortes eléctricos en el estado Lara se intensifican con el paso de los días. Esta irregularidad se ha convertido -lamentablemente- en una “normalidad” en los hogares de los larenses.

En algunas zonas, los cortes eléctricos son interdiarios, mientras que en otras, el problema se presenta todos los días. ¿Por cuánto tiempo? Hasta por más de 8 horas son sometidas las personas a estar sin la energía eléctrica.

Joel Noguera, habitante de El Tocuyo, mencionó que en dicha zona se quedan sin el servicio eléctrico todos los días: “Ya sabemos que no habrá luz y tenemos que hacer todo o muy temprano, o muy tarde“.

Dijo que es una situación que no les permite ni trabajar ni descansar: “Sin gas, tenemos que cocinar con cocina eléctrica, pero se va la luz y ni eso podemos (…) tampoco se puede descansar bien cuando no hay luz porque hace un calor insoportable“.

Por otra parte, en la zona norte y oeste de Barquisimeto, las personas han “aprendido” a prever que no tendrán energía eléctrica interdiariamente.

Migdalia Escalona, habitante de Carorita, contó a Elimpulso.com que piensa que no es normal vivir de esta manera: “No es normal vivir así. Da tristeza y frustración este problema porque uno no puede hacer nada (…) cuando se va la luz aquí es hasta por 6 horas y nos quedamos incomunicados”.

Escalona señaló que los servicios de telefonía no funcionan cuando no hay energía eléctrica por la zona, así que temen quedarse incomunicados en caso de presentarse una emergencia: “Si pasa algo ¿Qué vamos a hacer?“, cuestionó.