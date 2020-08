COLUMNA El rincón de los miércoles #5Ago

El problema país no parece mejorar por los vientos que soplan. Pasan los días, y no aparece en el horizonte ninguna señal para pensar en una solución que permita mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. Más bien se anteponen intereses ideológicos a las de una Venezuela visiblemente agotada como consecuencia de una crisis que ya supera lo imaginable. Ninguna de las fuerzas políticas en disputa cede un ápice del terreno conquistado, especialmente las de la oposición, donde no terminan de ponerse de acuerdo en asuntos de vital importancia para el país, tienen muy pocos espacios para enfrentar a un poderoso rival, más preocupado por mantenerse en el poder, que buscar fórmulas de consenso que alivie la carga a un país que poco a poco va desapareciendo del planeta. La población venezolana, en tanto, luce indefensa ante los cortes de luz, la falta de agua potable, escasez de alimentos y medicamentos, y, por añadidura, al letal virus infeccioso, una especie de adelanto del apocalipsis del cual nos habla la Biblia. Creemos que ya es tiempo de asomarse al futuro inmediato, de cesar la lucha partidista, como lo exigía el Libertador en su última proclama, con el propósito de salvar un país que fue en el pasado, la envidia de nuestra América Latina.

II

¿Ustedes recuerdan aquello de los precios justos? Pues nada de nada, eso se olvidó casi totalmente. El régimen, a la chita callando, como suele decirse, ha preferido guardar silencio permitiendo que cada quien haga lo que le venga en gana a la hora de vender algo, sin tomar en cuenta las protestas de la gente más vulnerable, es decir, la clase proletaria y los restos de la clase media…

SIGUEN.- preguntando sobre la temporada venezolana de béisbol profesional y sigo respondiendo que ni idea. Anexo otra interrogante,¿aceptarán los fanáticos que el oficialismo controle la actividad deportiva de La Guaira, el Magallanes, los Bravos de Margarita y Tigres de Aragua?, hoy bajo el dominio del oficialismo. Tampoco lo se…

¡FECHA!.- Recién se cumplieron 20 años de la llegada de Luis Figo al Real Madrid. Había vestido inicialmente la casaca del Barcelona, una decisión que produjo un escándalo en el mundo deportivo, al extremo que, en una oportunidad, cuando el portugués tuvo que ir a la Ciudad Condal, más de 70 mil personas lo insultaron y dejaron sobre el césped del Nou Campunos mil teléfonos celulares en señal de protesta, después de calificarlo de pesetero. Figo no se intimidó, limitándose a decir que eran cosas de un extremo fanatismo. Hace ya 20 años. Por eso no creo que Messi arriesgue tanto cuando cierta prensa airea el chisme de la posibilidad de jugar con el Real Madrid en el futuro próximo.

III

¡RETRO!.- Releyendo la historia del Colegio La Salle de Barquisimeto nos encontramos con el dato que fue el general Juan Vicente Gómez, como Presidente de la República quien autorizó el comienzo de actividades de los hermanos cristianos en Venezuela. Con anterioridad, el Ministerio de Educación lo había negado con el pretexto de una disposición que prohibía que extranjeros se desempeñaran como educadores. Gómez, al conocer una solicitud del Obispo de Barquisimeto, Monseñor Aguedo Felipe Alvarado revocó esa orden y permitió a los Hermanos lasallista iniciar sus labores de conductores de la juventud barquisimetana de principios del siglo XX.

IV

CON el permiso del lector, pero no puedo evitar estas líneas tan personales…

Hoy Veruska Natacha, una de mis hijas, está de cumpleaños y mi corazón siente una gran alegría y quiere expresarlo, acortando la distancia que nos separa. Cada día que pasa, y cada noche, siento que está allí, al alcance de mis brazos, iluminando el camino por el cual voy desandando mis pasos. Con la llegada de Nadiuska su bella hermana, mis niñas, porque así las veo, se convirtieron en mi razón de vida. Ambas tan diferentes, con una gran personalidad, e idénticas en sus sentimientos y su increíble generosidad, espero estén unidas para siempre por el amor y la solidaridad.

¡Feliz cumpleaños Vera!

Luis Rodríguez Moreno