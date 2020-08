Luis Carranza: Solo con un consenso mínimo Venezuela podrá obtener financiamiento del la CAF

Mientras que los sectores políticos enfrentados no lleguen a un consenso mínimo, sobre las necesidades que tiene el país para superar la crisis, no será posible que la Corporación Andina de Fomento pueda llevar a su directorio, propuestas para otorgar nuevos financiamientos para Venezuela.

El pronunciamiento lo hizo el presidente del organismo multilateral, también conocido como Banco de Desarrollo de América Latina, Luis Carranza, durante su intervención en las deliberaciones de la LXXVI Asamblea Anual de Fedecámaras, que continuó este jueves sus deliberaciones, advirtiendo que en la Corporación existe la mejor voluntad, pero la realidad se impone y allí existen países que no reconocen a Maduro pero tampoco a Guaidó.

Al referirse a la situación que hoy atraviesan las empresas, debido a la crisis del COVID- 19, indicó que requieren de financiamiento a bajo costo y alargo plazo para que puedan enfrentar este shock de oferta importante al cual han tenido que enfrentar. Asimismo indicó que más allá de eso se requiere de una agenda de largo plazo para poder recuperar el tiempo perdido, estimándose en la CAF que la recuperación del PIB per cápita en los niveles que existían para el 2015, se van a obtener en el año 2025, advirtiendo que estamos hablando de 10 años perdidos, evidentemente en términos de la ganancia social y en términos de reducción de pobreza, vamos a tener retrocesos de distinta magnitud en varios de nuestros países.

Para recuperar lo más rápido posible el nivel de actividad económica en nuestros países, afectados por la pandemia, Carranza señala que no solamente es importante el tema económico y enfocarnos en la posibilidad de tener una mejor combinación de los sectores productivos, sino que también hay que revisar las instituciones políticas que son las que llevan a implementar buenas instituciones económicas y evidentememte, ver que está pasando con el sistema social, afirmando que estos tres sistemas interactúan y que son los que definen que una economía tienda a un fuerte crecimiento y lleve la prosperidad a los países, o es una economía que se estanca.

Hizo referencia a programas económicos exitosos en países de la región, los cuales les han permitido mantener sus procesos de crecimiento económico; sin embargo, señala que en el caso de Venezuela que se observa un fuerte deterioro económico en los últimos años, pero cuando se pone la lupa sobre las exportaciones de las actividades no tradicionales emergentes, poniendo como ejemplo las exportaciones de productos pesqueros que crecieron cerca del 20% debido a la flexibilización de las regulaciones y mejoramiento en el sector cambiario, totalizando US$ 280 millones; señaló como otro caso interesante, el del ron donde Venezuela ya compite con este rubro con las economías libres del mundo, señalando que entre el 2002 y el 2018 se observa un crecimiento de estas exportaciones emergentes cercano al 100%, siendo esto un buen ejemplo de que a pesar de las difíciles condiciones macroeconómicas y de infraestructura básica que atraviesa el país, hay capacidad de reacción.

El rol de la CAF

Recordó que en sus comienzos la CAF arrancó en 1970 con US$ 5 millones de capital pagado, hoy dispone de un patrimonio de US$ 13.000 millones, con una cartera que terminará este año en tormo a los US$ 30.000 millones.

Destaca que Venezuela es importante, no solo porque es un país fundador, sino porque la sede institucional de la Corporación está en Caracas, además que la mayoría de sus funcionarios son venezolanos, afirmando que dentro de la corporación late n corazón que es mital venezolano.

“Estamos no solo, dispuestos a trabajar, sino que tenemos la mejor voluntad de poder trabajar con el sector privado y con el sector público para retomar la senda del crecimiento. Tenemos operaciones de cooperación técnica que estamos llevando adelante, no solo en los temas sanitarios, sino también en identificar cadenas de valor en café y cacao, en fortalecimiento institucional de las confederaciones empresariales del país, y tenemos algunos créditos antiguos que aun están vigentes, y que en función de que se completen, podemos seguir desembolsando, porque eso es importante, dada la naturaleza de CAF y las decisiones que hemos tomado CAF puede desembolsar créditos para Venezuela, cosa que otras multilaterales no pueden hacer. Pero la realidad se impone, y es que tenemos países dentro del directorio de CAF que no reconocen al gobierno del presidente Maduro ni reconocen al presidente Guaidó como presidente de la Asamblea encargado, entonces en CAF para hacer nuevos desembolsos de créditos que puedan apoyar un proceso de reconstrucción o un proceso de apoyo de emergencia sanitaria, necesitamos un consenso mínimo en Venezuela para poder aprobar esto en el Directorio donde están los países que deciden, tenemos le mejor voluntad de poder poder colaborar con el sector privado de Venezuela para recuperar el crecimiento económico”, dijo Carranza.