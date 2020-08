RETACITOS #9Ago

La contundente exposición que hizo el presidente de la Corporación Andina de Fomento, también conocida como Banco de Desarrollo de América Latina, economista Luis Carranza, dejó mensajes claros y contundentes: ningún proceso de desarrollo económico tendrá éxito sin la participación de la empresa privada; tras la profunda crisis económica que arrastra Venezuela por cerca de ocho años, con un contracción acumulada del PIB por encima del 70%, la recuperación debe implementarse con planes de largo alcance. Señaló que la corporación tiene un sentimiento especial por nuestro país, porque su sede administrativa esta en Venezuela y la mayoría de su personal son venezolanos; sin embargo, señaló que la realidad se impone, indicando que el Directorio de la CAF, que es donde se toman las decisiones, hay países que apoyan a Maduro como presidente y otros apoyan a Guaidó, advirtiendo que hasta tanto no haya un consenso político entre las partes, no será posible que se otorguen nuevos créditos para el país. Recordó que se han entregado financiamientos no reembolsables, sobre todo para enfrentar la pandemia, hasta por 750.000 dólares, pero que en el momento en que exista un acuerdo, la organización podría autorizar créditos hasta por US$ 50 millones, en un mensaje claro, diáfano y cuyos destinatarios están perfectamente identificados; en otras palabras, Carranza aprovechó el escenario que le brindó Fedecámaras, para decirle a nuestra dirigencia política, tanto del gobierno como de la oposición, que hasta tanto no se pongan de acuerdo en que la prioridad es sacar a Venezuela de la profunda crisis que hoy está viviendo, dejando a un lado los intereses personales y partidistas, las arcas de la CAF permanecerán cerradas para nuestro país, así que la decisión está en sus manos.

El acoso en contra de las emisoras de radio independientes en las regiones, es verdaderamente agresivo, por parte del régimen a través de Conatel, que es la que cumple con la parte operativa que implemente el abuso de poder a todos los niveles, caso que hemos venido denunciando en referencia a lo que ocurre en el estado Lara, que es la entidad donde tenemos total conocimiento de cómo están operando las cosas. En las emisoras larenses todos los días las emisoras tienen que ceder, de lunes a domingo, una hora para la gobernación del estado (11:00 a m a 12:00 m) y una hora para la Alcaldía de Iribarren (5:00 pm a 6:00 pm); además de todas las cadenas que realiza el gobierno central, tienen una campaña en apoyo a la música venezolana con una cuña de la Comisión de Telecomunicaciones, pero esta semana enviaron a todas las emisoras un micro de la Comisión para ser incluido en la programación, todo esto en forma obligatoria, sin derecho a protestar y además de gratis, sin pagar ni un centavo, lo que constituye una abierta violación al derecho de propiedad establecido en la Constitución. Se preguntan los radiodifusores. ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar la nómina?, todos los días hay más presencia oficial en todas las emisoras, además en los noticieros hay que darle prioridad a las noticias del régimen. Pero la guinda de la torta es que el estado sigue cobrando elevados impuestos a las emisoras y los impuestos municipales también se los siguen clavando full, ni siquiera hay un descuento, a lo que hay que agregar el caso de los apagones, pareciera que el objetivo es acabar con la radio, así como lo hicieron con los periódicos, pareciera ser innecesario que Conatel este cerrando emisoras por razones políticas, si se aguantan un poco, todas las emisoras cerrarán porque no aguantan la mecha y el chuqueo.

Hay que estar alerta con la distribución de los alimentos Clap en Lara, ya que no solamente están vendiendo las bolsas o cajas de comida, con precios que están muy por encima de los que están establecidos, pero lo más inquietante es que además de que los comercializan con sobreprecios, le sacan productos como el aceite y el azúcar. Aseguran asimismo, que algunos concejales de Iribarren al parecer tienen sus manos metidas en este negocio, dizque con el respaldo de Carmelina y el burgomaestre achocolatado, indicándose que están utilizando la figura de las UBCH, cuyo origen nadie conoce, pero que en el marco del proceso les han dado una autoridad, que hasta se saltan a la torera a los dirigentes de las propias comunidades y sin tomar en cuenta que estamos en una situación compleja y difícil con el caso del COVID- 19, como en la zona de El Tostao, al oeste de Barquisimeto, donde le arrebatan las bolsas de comida a la gente, a los más vulnerables, con la agravante que se trata de alimentos que no generan ningún beneficio protéico para las familias, ya que la poca proteína que incluyen en las cajas se las arrebatan, y ya hemos denunciado el caso de Urdaneta donde le sacaron el aceite a las bolsas y lo estaban vendiendo en un negocio de la zona, hasta que la gente se amotinó, se presentó en el lugar y tuvieron que devolverle el producto, ya que amenazaban con arrasar el lugar, si no tenían una respuesta positiva. Los vecinos acusan a la Juaniquita de ser la cabeza de todos estos desaquigados.

A propósito, aseguran que por órdenes de la gobernación, la coordinación regional del Clap habría hecho una inspección en todas las comunidades de la entidad, sobre todo a las del oeste, conjuntamente con los consejos comunales, con la intención de establecer quienes son los que reciben el beneficio de la bolsa de alimentos, pero lamentablemente el objetivo no es aumentar la cantidad de comida o reducir el tiempo de la entrega de las mismas, sino todo lo contrario, no hay que olvidar que estas bolsas o cajas son repartidas cada cada 30 o 45 días, además nunca llega puntual, generándose una situación de angustia e incertidumbre, lo cual en medio de la pandemia produce mayor angustia en la gente de esas humildes barriadas. Ciertamente cuando observamos este tipo de actuaciones de los gobernantes, donde se pone en evidencia el poco interés que tienen por la gente humilde, tampoco por tratar de resolverles sus ingentes problemas, es cuando llegamos a la conclusión que no tienen ningún espíritu de servicio al soberano, solo se ocupan de su entorno íntimo, al que protegen y le ofrecen todas las prebendas y beneficios, por eso ya por los pasillos se señalan con nombres y apellido, quienes son los “toñecos y toñecas” que tienen los altos jerarcas del gobierno regional, incluso se conocen los “regalos” que han recibido. Es evidente que estos personajes son los que siempre se la pasan alrededor de los “jefecitos”, palmeándoles los hombros y asegurándoles que “se la están comiendo” y que no hay quien los supere como gerentes, pero ya se los hemos alertado en varias oportunidades, pareciera que algunos de estos, más bien están empeñados en sabotearle su “gestión perfecta”

Mucha molestia e indignación en la ciudad del Morere, entre la gente que tenían días y semanas haciendo cola para llenar sus tanques de gasolina, en la Estación de Servicio 5 de julio, en pleno centro de la ciudad, cuando de sorpresivamente llegó una larga caravana de camionetas Toyotas, último modelo a poner gasolina, pasando por encima de todos los que allí estaban sin respetar a nadie, vehículos que estaban siendo resguardados por una gran cantidad de militares, en un nuevo abuso de poder, así que llenaron sus tanques ante la impotencia de quienes allí se encontraban, de tal manera que llenaron los tanques de las camionetas y así como llegaron se marcharon, dejando el mal sabor en la boca de los caroreños que seguían en sus colas en la larga espera. La pregunta que todos se estaban haciendo: ¿ Y entonces, y que no hay gasolina?, ¿Qué pasa con las ambulancias, con los vehículos de los médicos, de las enfermeras y con los productores agropecuarios. Los comentarios en las redes fueron mordaces y repudiables, de total rechazo, siendo esto lo que se ganan con los excesos, cuando le restriegan en la cara a la gente los abusos de poder, de allí el desprecio que hoy tienen los venezolanos por todo lo que huela a uniforme. La verdad que no hay derecho. Este caso circuló profusamente por las redes en el Municipio Torres.

El abuso en exceso cansa. En efecto, leímos esta semana una denuncia publicada por la ONG Espacio Público, donde daba a conocer que un ciudadano fue detenido en forma arbitraria e ilegal, por los cuerpos de seguridad del Estado, porque cometió el horripilante delito de publicar en las redes un video donde un grupo efectivos bomberiles empujando una ambulancia que se había quedado sin gasolina. También recordamos el caso de un conductor que colocó una urna con un cadáver en su vehículo para ver si podía poner combustible y también lo sancionaron. La pregunta que muchos nos estamos haciendo, ¿en que parte del ordenamiento legal vigente, se establece que está prohibido grabar a un vehículo accidentado? La verdad es que con este tipo de actuaciones en las que ponen en evidencia el abuso de poder, lo que consiguen es que aumente en forma exponencial el rechazo que hoy tiene casi el 97% de la población en contra de cualquier cosa que porte uniforme como vestimenta, porque la primera impresión es de represión, de arbitrariedad, ya que no respetan edades, tampoco méritos y mucho menos saben es lo que es tener un poco de sensibilidad humana, sobre todo cuando andan en cambote y se sienten apoyados, porque más de una vez hemos visto a través de los medios, como en oportunidades, el pueblo organizado los ha hecho retroceder.

Mucha gente en la capital musical de Venezuela ha estado preguntándose si es que van a mudar la residencia del gobernador, ya que aseguran que Carmelina supuestamente adquirió la edificación donde anteriormente funcionaba Pdvsa Agrícola, se dice que prácticamente la casa la tumbaron para hacerla de nuevo y la remodelación es a todo meter, incluso están trabajando aceleradamente y en un abrir y cerrar los ojos levantaron una pared de cerca de 4 metros de altura y un portón gigante como para permitir el ingreso de cualquier camión pesado, dando la impresión de que lo que se construye es una especie de “bunker” de protección. Sin embargo, muchos de los nuevos vecinos que ahora tendrá Carmelina han llegado a la conclusión de que esta será su residencia personal, una vez que deje la gobernación y continúe sus actividades particulares, ya sin tener otras responsabilidades oficiales, por cierto que en la zona todos están muy contentos, porque desde que comenzaron los trabajos, no se ha ido más la luz, confiando en que ojalá sea cierto que va a vivir allí, porque dejarían de padecer el karma de los apagones. Dicen que la mayoría de los altos jefes del proceso, han implementado a lo largo del tiempo que han pasado en gestiones de gobierno, una especie de Plan B, un programa de respaldo para el futuro, lo cual todos quienes tenemos encima unos más años de los que quisiéramos, hacemos planes sobre los distintos escenarios donde podremos movernos, una vez que decidamos pasar a retiro y refugiarnos en nuestros cuarteles de invierno. Así que amanecerá y veremos.

Aseguran que el ZODI durante varias días tuvo la gentileza y la amabilidad de otorgar un salvoconducto a los medios impresos, a las emisoras y las televisoras, para que tuvieran acceso en forma prioritaria a la hora de poner gasolina en las estaciones de servicio, lo cual de paso es un derecho que tienen, lo cual estuvo funcionando de manera efectiva y todo se estuvo realizando con toda normalidad, hasta que al parecer la jefecita de información del gobierno regional, supuestamente estableció restricciones para algunos medios que no le caían bien, las que considera que son disidentes del proceso o personas que no son sumisas y no se inclinan cuando pasa Carmelina, eliminándoles el salvoconducto y por consiguiente el derecho a llenar de combustible el tanque de su vehículo, lo que ha obligado a los medios y a estas personas vetadas, a tener que pagar el combustible en dólares para transportar al personal de los medios que no poseen vehículos, recibiendo el beneficio solo aquellos que le palmean la espalda, quienes le dicen que se la está devorando en el cargo y que es el último refresco del desierto, lo cual se ha convertido en un grave problema para los propietarios de los medios, que ahora andan zanqueando a ver donde consiguen dólares para poder acceder al combustible, solo por el capricho de una funcionaria oficial que a lo mejor es de las que cree, que será eterna en el cargo. Varios radiodifusores afectados. La verdad que no hay derecho.

De las peores cosas que me ha tocado vivir en el mundo de la política, ha sido enfrentar a delincuentes con cargos públicos (directores, gerentes, coordinadores, concejales, gobernadores, alcaldes, diputados) todos estos con títulos profesionales, de todas las edades, dispuestos a hacer lo que sea por dinero…Circulan por las calles como si no fueran responsables de la crisis que vive el país. Algunos de esos elementos hasta se hacen llamar empresarios. Otros se hacen llamar ganaderos, propietarios de extensas de unidades de producción agrícolas adquiridas con dinero manchado de sangre. La conducta de estos sujetos es comparable con la de un pederasta excitados por el deseo del dinero causando daño a miles de personas. Cada vez que fallece un niño por falta de medicinas, la crisis de servicios, la pobreza y el hambre, es responsabilidad de estos elementos. A pesar del daño que hacen, no les importa ni tiene el más mínimo remordimiento. Los delitos de corrupción deben ser calificados como delitos de Lesa Humanidad, en primer lugar por el daño físico y mental que infringen a los ciudadanos y segundo, para que donde se escondan estos delincuentes puedan ser localizados por la Justicia Internacional. Aunque el país se haya convertido en un territorio de libre tránsito para estos delincuentes no podemos rendirnos, debemos cerrarle los espacios a pesar de los dificultades y riesgos. Callar es rendirse y los verdaderos Ciudadanos no nos rendimos. Así piensa la luchadora social Marisol Bustamante y por eso a muchos les hace roncha.

Continúan circulando las versiones sobre el adelanto de las negociaciones, que al parecer adelante el régimen con una empresa transnacional, con la finalidad de vender a precio de “gallina flaca”, el Central Azucarero “Pío Tamayo” en la población de El Tocuyo, municipio Morán, aun cuando se ha dicho que no está operando desde hace tiempo y que supuestamente allí solo hay unos vigilantes, por otras vías informan que allí se mantiene en ascuas a más de 400 trabajadores, que suponemos son en su mayoría cortadores de caña, quienes no saben cuál será su destino, aun cuando se ha dicho que la empresa compradora les habría ofrecido villas y castillos, oficialmente no hay ninguna información sobre la negociación, mucho menos sobre el precio y los términos de la misma. Otro tema de importancia regional, es la investigación que ordenó la Comisión del Ambiente de la Asamblea Nacional, en torno al problema de contaminación de la planta de cementos ubicada en la vía hacia Duaca, ya que supuestamente por la falta de mantenimiento, los filtros se dañaron y estarían siendo afectadas más de 100 mil personas que viven en la zona noroeste de Barquisimeto, lo que se refleja en el aumento de enfermedades como dermatitis, rinitis, amigdalitis, bronconeumonía y pare usted de contar. Confiamos en que esto no se quede solo el anuncio, de lo contrario habrá que reclamarle a Don Guille.

Una gran vergüenza, además de pena ajena fue lo que sentimos la mayoría de los venezolanos, al ver por las redes sociales, videos donde dos mujeres nacidas en este país, parían en medio de la calle, en el oriente y en el Zulia, por no tener medios de transporte para trasladarse a los centros asistenciales por falta de gasolina. Cualquiera pudiera pensar que esto estaba ocurriendo en Biafra o cualquier otra nación africana, pero no, fue en las calles de nuestra Venezuela, donde tenemos un régimen que prefiere adquirir máquinas de votación para unas elecciones, que ya todos califican como amañadas; que comprar respiradores para los pacientes con COVID-19 o mantener las condiciones para que nuestra mujeres traigan a sus hijos al mundo en condiciones dignas. Vimos como uno de estos bebes vino al mundo en un cartón, en medio de la calle y alguien uso un trapo blanco para recibirlo, la verdad que, al igual que muchos ciudadanos de este país, nos sentimos realmente muy mal con este espectáculo en vivo y directo.

Definitivamente en Lara, mientras las autoridades anuncian el aumento de la seguridad y el descenso de los delitos, sin que se sepa cuáles son los instrumentos de medición y donde y como levantan la información, la realidad refleja una situación distinta y que evidencia que en la región el hampa se soltó el moño. En esta oportunidad lo pagó con su vida, el buen amigo de esta sección, por más de 45 años, Alexis Chirinos, cuando los chicos malos se metieron en su residencia de Bararida, donde no se ve un policía de día, ni para regalo, mucho menos de noche, para robarle sus pertenencias, ya que vivía solo después de la muerte de su madre, y no conforme que llevarse todo lo de valor, le quitaron la vida, golpeándolo y dejándolo amarrado. Fue un luchador social insigne, muchas veces nos pasaba informaciones sobre hechos irregulares en diversas zonas de Barquisimeto, por cierto incorruptible y amigo de todos en la comunidad en donde hoy lamentan su deceso. Para sus familiares nuestra palabra de condolencia, vuela alto amigo, que Dios te dé el descanso eterno.

Parece que el amigo coronó, lo designaron en el cargo que estuvo ambicionando durante toda su vida, en el partido del pueblo, queremos verlo despachando desde La Pochocha, de entrada ya la persona a la que le ofreció la Secretaría de Profesionales y Técnicos, le deseó mucho éxito, pero rechazó la proposición; también nos enteramos que ofreció US$ 300.000 a un ex secretario del partido, para postularlo como secretario general, quien también se lo rechazó; a un amigo del Seniat, también le dio con la puerta en la cara cuando quiso comprarlo. Nos enviaron el audio que puso a circular, sobre lo que escribí la semana pasada sobre AD, donde expresaba lo “fino” que era el Inefable, ya que había logrado “cuadrar a JBS, el más crítico en los medios contra él”, pues es bueno que sepas que mi conciencia no tiene precio, escribo las informaciones que recibo con objetividad, te lo dije en tu cara en mi oficina en Caracas, además no debes olvidar que aquel que tiene “techo de vidrio” no se puede poner a lanzar piedras, muchos recuerdan los guisos con la ex directora del HCUAMP y ex directora de salud regional, las encerronas en tu oficina cuadrando negocios; también recuerdan aquella famosa licitación de los Bs. 3.500 millones en insumos médicos cuando te sacaron y te molestaste. Así que aun hay por allí cosas que no se han olvidado, pero para tu tranquilidad, mi conciencia aún no está en venta, entiendo tu posición, porque “cada ladrón juzga por su condición”.

Juan Bautista Salas