Carlos Prosperi: AD seguirá en la calle con sus líderes demostrando que el partido ni se compra, ni se vende #10Ago

Queremos demostrar una vez más, ante Venezuela y el mundo, que estos señores que se han prestado para la jugada con Nicolás Maduro y el régimen, pretenden arrebatarnos nuestras sedes partidistas, aseguró el Secretario general de la organización, Carlos Prosperi.

Denunció que este domingo un grupo de colectivos, acompañados por efectivos policiales, se introdujeron de manera violenta en la Casa Nacional del partido AD en La Florida, dijo que dentro hay funcionarios vestidos de civil, quienes han lanzado bombas lacrimógenas y perdigones y al parecer algunos disparos de armas de fuego, contra los dirigentes que hoy se presentaron al sitió con la intención de rescatar la sede.

Quienes ocuparon la sede del partido, seguidores de Bernabé Gutiérrez, pusieron cadenas a la reja de acceso al inmueble, con la finalidad de impedir el acceso, produciéndose en la mañana de este lunes intentos de derribar la reja, que fueron repelidos con gases lacrimógenos, que por cierto no es normal que estén en manos de personas ajenas a los cuerpos de seguridad del Estado.

“Les queremos decir a los venezolanos, Acción Democrática no está representada en una sede, aquí me acompaña Luis Aquiles Moreno, Subsecretario general del partido; el Secretario Juvenil, Iset Silva, el diputado Luis Carlos Padilla y cada uno de los miembros de la dirigencia de AD, aquí estamos con la frente en elato, quienes creyeron que nos iban a arrebatar nuestras tarjetas, que nos iban a quitar una casa y nosotros nos íbamos a quedar de brazos cruzados y enchinchorrados, pues no, vamos a continuar en la calle con nuestra militancia, con nuestra dirigencia, luchando por la Venezuela que hemos soñado y por que de una vez por todas se restituya el hilo constitucional y democrático en nuestro país”, dijo Prosperi

Recordó que en el día de ayer se pudieron ver las imágenes de los funcionarios, en la casa de Ad en el Paraíso, donde había funcionarios organizados y uniformados, señalando que esta es la sede del partido del pueblo, no es la sede de un determinado sector, no es la sede del madurismo no de los que se prestan con Nicolás Maduro para seguir usurpando el poder en Venezuela.

Prosperi rechazó las acusaciones de algunos de los ocupantes ilegales de la sede del partido, quienes argumentan que nunca han sido escuchados y han sido execrados.

“Esto es completamente falso, si son los líderes originales, si son la base del pueblo, porque no tienen a todo el Comité Ejecutivo Nacional, sólo dos personas decidieron usurpar el poder, ¿por qué no tienen la mayoría del CEN? ¿por qué no tienen la mayoría de los Comités Ejecutivos Seccionales en cada una de las regiones? ¿por qué no tienen un solo diputado en la Asamblea Nacional con ellos? Esto evidencia que la verdadera Acción Democrática está con el pueblo, que los adecos estamos con la frente en alto y que este partido ni se compra ni se de vende a ninguna tiranía”, aseguró.

Sobre la participación en las elecciones, indicó que más de 27 organizaciones política han fijado una postura para la no participación, por cuanto no hay las condiciones electorales, explicando que aquí no se trata de decir si es o no la salida electoral, aquí de lo que se trata es de que deben existir las condiciones, ya que han violado la Constitución en su artículo 296, agregando que estos señores se han amparado simplemente en un Tribunal Supremo se Justicia y en no existir autonomía en los poderes para seguir tratando de avanzar.

“Nosotros exigimos que se restituya el hilo constitucional y democrático y desde la verdadera Acción Democrática no vamos a avalar ningún fraude, vamos a seguir exigiendo que se den las condiciones, que se den las garantías y que por encima de todas las cirscunstancias está luchar por Venezuela y por los venezolanos”.

Sobre el cierre de las puertas con cadenas y quedarse del lado de adentro, por parte de los ocupantes legales, Prosperi ratificó “aquí está un pueblo, aquí esta la gente en la calle, aquí está Acción Democrática defendiendo su partido, por encima de cualquier situación, nunca van a pode apagar la llama de la libertad y de la democracia”, afirmó.

Ratificó que la manera como le fue entregado el partido a Gutiérrez, es una clara evidencia de que hay conversaciones con Nicolás Maduro, una clara evidencia que esa es la oposición que el régimen espera tener. “Nosotros, con dignidad, reponsabilidad, hidalguía y con honestidad, así no tengamos una sede, una tarjeta, en su momento, hace algunos años atrás estuvimos 10 años sin la tarjeta blanca, votamos con la negra y recuperamos la blanca, nuestros compañeros de partido aquí estamos, luchando por Venezuela, no los vamos a dejar solos y hoy más que nunca, firmes para recuperar a la Venezuela libre y de todos los venezolanos”, señaló Prosperi.