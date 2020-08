Tomás Sócias: Anuncios sobre flexibilización no enfrentan ni resuelven estrategias lógisticas de las empresas #10Ago

Los anuncios del gobierno en materia de flexibilización para esta semana, no enfrentan ni resuelven la estrategia logística en relación con la actividad que hay que tener en medio de la pandemia, asegura el analista económico y político, Toas Socias López, al referirse a las medidas dadas a conocer por Nicolás Maduro el fin de semna.

Señala que Nicolás Maduro, indicó para varios estados una flexibilización moderada, en el caso del estado Miranda y otros estados vecinos, sin que sea necesarias una restricción de esta naturaleza. Afirma que la restricción tiene que ser con las indicaciones sanitarias, unidas al tamaño del local, a las personas que atienden, a la forma de atender y otras características que en el mundo entero se están imponiendo y los anuncios realizados no generan tranquilidad, sino todo lo contrario entre la población que necesita ingresos y que hay que combinarle la salida con la pandemia.

Advierte que esta semana con los anuncios presidenciales, vuelven a estar limitados sectores que necesitan una actividad económica y que tienen locales pequeños y una sola persona atendiendo y, por lo tanto, o tienen necesidad sufrir las consecuencias de una medida general, que puede contribuir económicamente a la reactivación de la economía.

“Sectores como librerías, lavanderías tienen que tener como poder respirar, ya que son locales pequeños que pueden limitar la entrada como la salida del número de personas a ser atendidas”.

Afirma que los centros comerciales pueden y deben funcionar, ya que son la solución para los negocios que están dentro, las medidas que allí se toman son las adecuadas para combatir los temas fundamentales de la pandemia.

“No se asuste presidente cuando cuando la pandemia llegue a 1.000 casos por día, de acuerdo con las estadísticas Venezuela entre los últimos países del mundo, tiene a China de apoyo, la logística cubana, lo importante es que hay que activar sectores que están muy deprimidos y que tienen muchos inconvenientes y ese equilibrio lo puede manejar y es el indicado para realizarla, la población está nerviosa y por eso ya en muchas partes no se respetan las normas porque la gente tiene que salir a buscar el sustento para el y su familia, no porque no quiera ceñirse a las normas de prevención”, aseguró.

Socias señala que los anuncios de la Vicepresidenta Delcy Rodríguez y de la alcaldesa Erika Farías, son confusos ya que incorporan muchos elementos ideológicos y de alabanzas, que no tienen mucho sentido y que el pueblo no entiende.

“Como analista sugiero dejar de lado las apreciaciones personales, los recoocimientos, alabanzas y las loas entre los altos funcionarios, que confunden el anuncio fundamental de la decisión, no se puede serguir criticando que retornen venezolanos contagiados desde Colombia y Brasil a través de las fronteras, esto no se ha visto en el resto de los países del mundo que han pasado por esta situación”, aseguró

Advierte asimismo, que tampoco quedó claro el anuncio de la alcaldesa sobre la firma de los 305 alcaldes de la revolución y su respaldo al petro como unidad de cobro y así evitar la doble tributación, advirtiendo que lo que han reclamado todos los sectores son medidas especiales para tributar.