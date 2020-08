Guaidó: Violación de derechos políticos de indígenas muestra el desprecio de la dictadura hacia estos pueblos

El desprecio de la dictadura a los indígenas se ve reflejado una vez más al pretender acabar con sus derechos políticos, aseguró el presidente (e) Juan Guaidó, ofreciéndoles su respeto, respaldo y acompañamiento a todos los pueblos indígenas, asumiendo el compromiso de luchar por recuperar su dignidad y la de todos los venezolanos

El pronunciamiento de Guaidó se produjo durante el “Debate sobre la pretensión de violación de los derechos políticos de los Pueblos Indígenas”, que se dio en la sesión online del Parlamento nacional; agregando que el régimen quiere seguir burlándose de las comunidades y los pueblos ancestrales, como lo hicieron en el año 2016 “al anular toda una entidad federal y una elección por no reconocer la derrota electoral que se llevaron”.

Recordó como otra “muestra del desprecio” de la dictadura hacia los indígenas la entrega de tierras de “manera deliberada, voluntaria y cómplice, a narcotraficantes, grupos terroristas y mercenarios”, como en el caso del Arco Minero, donde han sido desplazadas comunidades indígenas y etnias; destruyendo de esa manera el presente y futuro del país.

“Es momento de detener esta tragedia. Este es el peor momento de la vida republicana de Venezuela, y que sólo es comparable con países en guerra; con la diferencia de que esta guerra es generada desde la dictadura, desde la usurpación del poder en contra de los ciudadanos, en contra de los indígenas. Sin duda alguna, hoy el problema es Maduro”, aseguró.

El Presidente encargado ratificó una vez más el rechazo a no participar en el “fraude” del 6 de diciembre porque no existen las condiciones para que se realicen unas elecciones libres, justas y verificables.

“No vamos a legitimar ningún tipo de fraude de la dictadura; por el contrario, vamos a luchar por las condiciones que nos permitan una solución real a la crisis y atender la Emergencia Humanitaria Compleja. La Unión Europea lo acaba de ratificar: no convalidar un fraude, porque no existen condiciones para un proceso electoral. Nosotros debemos seguir unificados en torno a una transición”, precisó el jefe del Parlamento.