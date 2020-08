OPINIÓN Lectura: Duración #11Ago

¿Qué es el tiempo? ¿Movimiento? ¿Lineal, continuo, discreto? El tiempo en todas las cosas es un presente de presente que se transfiere a las cosas en lo que se conoce como “duración.” ¿Es la duración una medida para el conocimiento de la duración de todas las cosas? O, siendo las cosas recipientes del tiempo, por esta propiedad, es su extinción su final? La duración es una manifestación del tiempo en todas las cosas. Se incluye como “cosa” lo existente, manifieste o no la vida. Las plantas, los animales, los insectos, los seres humanos; etc, etc. La vida además de todo lo nombrado, viven con plenitud, toda lo existencia; el polvo, la arena, las piedras, el agua, el aire, nada en la cual el tiempo esté presente como duración se debe excluir. La duración es una propiedad del tiempo en las cosas. Lo existente como seres animados e inanimados, sin exclusión, tienen duración; la duración termina por acabar con las cosas. El Universo es una cosa. El Universo también goza de plena duración, no es infinito, es finito.

En el proceso de la duración de las cosas también se genera un proceso de degeneración: el deterioro; el deterioro es conocido también como entropía. El deterioro o la entropía es la manifestación en el tiempo del estado actual de la duración de las cosas. Hasta la aparente durabilidad indefinida de las rocas están sometidas a la duración. El tiempo en su proceso de transferencia en la duración de las cosas, mediante el proceso de deterioro o entropía las agota hasta su definitiva extinción.

Hace ya algunos años, cuando existía la institución de Fundalara, ofreció una conferencia acerca del tiempo. Pero al fin, por razones que a nadie se informó, no fue posible se dictara. En esta apretada crónica presentamos una apreciación acerca de lo que es el Tiempo. Espero de mis lectores sus opiniones y hasta sus críticas.

Carlos Mujica

[email protected]

@carlosmujica928