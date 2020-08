¡Por su derecho a la vida! Pacientes con trasplante renal exigen entrega de Tacrolimus #11Ago

Hace poco más de un año que los pacientes con trasplante de riñón en Lara no reciben por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) la medicina que les permite mantener en buen funcionamiento dentro de su cuerpo del nuevo órgano.

Por esa razón acudieron la mañana de este martes 11 de agosto a la Gobernación de Lara para entregar un documento en que exponen su situación delicada de salud y exigen les entreguen la medicina “Tacrolimus”, la cual afirman, está en el inventario del IVSS mas no ha sido entregada, lo que pone en riesgo la vida de al menos 256 pacientes con trasplante en Lara.

Yackeline Pérez, quien tiene trasplante desde hace 12 años, indicó que desde hace un año han fallecido numerosos pacientes y otros han tenido que volver a las diálisis, debido a la falta de este medicamento, el cual es muy costoso y ellos no pueden comprar.

“Tenemos la necesidad urgente de ese medicamento para no rechazar nuestros trasplantes que por gracia de Dios pudimos tener hace años“, expresó Pérez, quien añadió que algunos han conseguido la medicina a través de donación desde el exterior, pero no es suficiente.

El riesgo de estos pacientes es rechazar el riñón y para ellos no es una opción regresar a diálisis, debido a las precarias condiciones en las que se aplica este tratamiento en la ciudad, además de que las unidades están colapsadas, “no hay ni siquiera catéteres. Necesitamos los medicamentos inmunosupresores para no rechazar el trasplante y venimos con la gobernadora porque ya el doctor Cabrera no nos atiende”, agregó.

Shorybel Yusti indicó que en el mes de julio tres personas perdieron el trasplante y regresaron a diálisis, mientras que en lo que va de agosto hay dos que están rechazando el nuevo órgano. Recordó que recientemente la titular del IVSS en Caracas dijo que llegó tratamiento para un año y que sería distribuido al interior del país en las siguientes semanas, sin embargo a 15 días de eso, la medicina no ha llegado.

Estos pacientes afirmaron que de no encontrar respuestas eficaces y positivas por parte de Carmen Meléndez, realizarán acciones de protesta.