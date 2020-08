Machado a la CEV: Claudicar no es una opción, ni ciudadana ni cristiana #12Ago

A través de su cuenta en Twitter, María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, criticó la posición de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) sobre las votaciones convocadas por el régimen de Nicolás Maduro para este próximo 6 de diciembre.

Machado se preguntó cómo es que se confundieron sobre el verdadero sentimiento de los venezolanos.

“Claudicar no es una opción, ni ciudadana ni cristiana. No puedo entender el cambio total en la posición de la CEV. ¿Dónde queda su valiente y visionaria alerta sobre el totalitarismo criminal del régimen? ¿Qué pasó con su llamado a enfrentar creativamente y con novedad evangélica a la tiranía? ¿Cómo pueden confundirse de esta manera sobre el sentimiento real de los venezolanos? ¿En qué momento perdieron la confianza en la fuerza de la sociedad, de los fieles, del clero? ¿Qué pasó?”, indicó.

Machado destacó que le preocupa el cambio de opinión de la CEV “porque la Iglesia ha sido siempre parte fundamental de la lucha de los venezolanos contra el régimen”.

“Me preocupa y me duele profundamente el cambio en la posición de la CEV. La Iglesia ha sido un bastión inquebrantable de nuestra lucha por la dignidad humana, la justicia y la verdad. Un faro. Caer en la maniobra de la tiranía es claudicar nuestra lucha y postergar el sufrimiento. Confío en que un día, muy cercano, contaremos de nuevo con la Iglesia al frente, recordándonos que rendirnos no es una opción y que el bien siempre vence. Siempre”, expresó la coordinadora de Vente Venezuela.

Siempre. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 11, 2020