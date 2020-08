Pobladores convirtieron el río de Siquisique en lavadero, ante ausencia de agua #13Ago

La aguda crisis en el servicio de agua se ha recrudecido en Venezuela justo en el momento en que más se necesita ese recurso: La pandemia por la COVID-19, por cuanto es el elemento esencial para evitar contraer el virus. En ese sentido, la directora de la ONG Transparencia Ciudadana, Marisol Bustamante, denunció ante Elimpulso.com que los pobladores de Siquisique tuvieron que recurrir al rio de la zona para lavar y abastecerse de agua, pues hace un mes que no reciben agua en sus casas.

A juicio de Bustamante, la población de Siquisique, en el municipio Urdaneta, es la más afectada por la escaséz de agua en el Estado, pues asegura que la Gobernación de Lara no envía ni siquiera un cisterna hacia la zona. “La gente convirtió el río de Siquisique en un tendedero de ropa. No les quedó más que colocar alambres y colgar allí la ropa que lavan en el río”, expresó.

Aunado a que en medio de este hecho se irrespetan las medidas sanitarias establecidas para evitar la propagación de la COVID-19, Bustamante expuso que en el Hospital Luis Ignacio Montero y el CDI de Siquisique (principales centros de salud de la entidad) no hay agua para ningún tipo de procedimiento o acción de limpieza.

“Ayer (miércoles) en su reporte, la Gobernadora hizo gala de la abundancia de agua que tiene, porque dice que tiene un conuco en su casa y puede sembrar porque tiene agua las 24 horas del día. Pero no sucede así en las cuatro parroquias del municipio Urdaneta”, expresó Bustamante, quien agregó que Hidrolara no da respuesta, tiene años sorteando la crisis y no repara el problema estructural en las estaciones de rebombeo en Siquisique.

“Es importante entender que la ausencia de servicios públicos degrada física y mentalmente a los ciudadanos. Las sanciones sobre la ausencia de servicios públicos están establecidas en el artículos 5 de la declaración de los Derechos Humanos. Esta es una violacion a los Derechos Humanos de los ciudadanos a quienes deben proveerles las condiciones para su desarrollo”, agregó la dirigente social.