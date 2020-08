Colas por gasolina y gran afluencia de personas en inicio de cuarentena en Barquisimeto #17Ago

View this post on Instagram

#AvanceIMP Una importante movilización de personas y vehículos se registra este lunes 17 de agosto en Barquisimeto, en el inicio de la semana de cuarentena radical. En la avenida Venezuela con Vargas se observan gran cantidad de ciudadanos caminando y otros en las paradas del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad, a la espera de poder abordar una unidad. Es importante acotar que en estaciones de servicio del este de la capital larense las colas por gasolina se mantienen este lunes, a pesar de que las autoridades aseguraron que no permitirían filas de vehículos. Se pudo conocer además que el horario de circulación esta semana será de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, como una de las medidas implementadas para evitar la propagación de la COVID-19 en Lara, entidad que hasta la fecha contabiliza 466 casos del nuevo coronavirus. Texto y video: Enrique Suárez Lea más detalles en www.elimpulso.com #Cuarentena #Movilización #Venezuela #Barquisimeto #Lara #COVID-19 #Coronavirus #Información #News #Noticias #ElImpulso #17Ago