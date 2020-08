Julio Castro: Número de contagios por Covid-19 crecio 142% la semana pasada #17Ago

Un crecimiento de 142% registró el número de contagios del COVID-19, durante la semana pasada, en comparación con la semana anterior, afirmó el doctor Julio Castro, infectólogo quien forma parte de la Red de Médicos por Salud, además de docente de la Universidad Central de Venezuela

Señaló que se ha registrado un período de nueve semanas de crecimiento consecutivo, indicando que la semana antepasada se concluyó con casi 5.000 casos y la semana que acaba de concluir se terminó con cerca de 8.000 casos, siendo esto lo que define una fase exponencial de una epidemia, cuando se tiene un crecimiento sustantivo más allá del 100% durante varias semanas seguidas y no hay visos de que eso vaya a ir estabilizándose, indicando que en las últimas 9 semana de crecimiento de 130% y ese el promedio desde que empezó en teoría las normas de flexibilización de 7×7, indicando que la realidad está allí, en función de los datos oficiales.

Advierte que en diversas oportunidades ha señalado, que para que la economía se active se tiene que controlar la epidemia, indicando que este es un elemento central, no lo contrario que siempre es un poco peor.

“Hemos insistido en que un elemento central es que hay que tener coherencia en las políticas públicas, porque creo que ya después de 8 semanas de flexibilización 7×7, números que no entendemos mucho, nadie tiene claro a quien le toca trabajar y a quien no, los procesos de flexibilización en Europa, fueron hechos muy concienzudamente y bien trabajado, con métricas muy claros para los ciudadanos, y empezaron cuando la epidemia iba bajando, porque quitar las normas de control social como el distanciamiento y otras que establecían los gobiernos, empezaron a ver una disminución en el número de casos y en su tendencia, en ese momento comenzó la flexilización; en América Latina, no solo en Venezuela, se estableció en el momento en que íbamos ascendiendo en la pandemia, entonces sigue siendo un contrasentido, entonces tienen que recurrir a lo que ahora está pasando , profundizando la cuarentena en algunos sitios”, señaló.

Precisó que otro elemento central, en función de la experiencia en ocurrida en otros países como España, Israel, es que una vez que los contagios comienzan a descender, si no mantienen algún tipo de medidas, ya que cada país tiene diferentes fórmulas, entonces el virus vuelve a aparecer.

“Este no es un fenómeno que no es todo o nada, si tu no mantienes la presión y esta implica diferentes medidas y hay que buscar el balance idóneo, vuelve el virus a aparecer de nuevo”, afirmó.

Advirtió que mientras no entendamos que tenemos muy pocos elementos de control y uno de ellos, y los más importante del ellos es el tapabocas y el lavado de manos, y no pensemos en otras cosas que pueden ayudar, nos es difícil entenderlo.

Advirtió en cuanto a la materia de contagios, que hasta ahora se ha demostrado que la transmisión más importante, sigue siendo respiratoria y esto en el 98% de los casos, es probable que el 2% restante sea por otras vías como el tema de los aerosoles, la comida congelada, las eses, la evidencia epidemiológica, después de 21 millones de casos en el mundo, parece desembocar que es la transmisión respiratoria, señaló Julio Castro en el Circuito Éxito.