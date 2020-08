Habitantes del Parque Nacional Yacambú en Lara: “Solo muertos nos sacarán de aquí” #20Ago

La decisión del gobierno regional del estado Lara, de desalojar a más de 170 familias de sus viviendas, basándose en la Ley de Ambiente, para continuar con la tala indiscriminada que debe ser paralizada, rechazaron los habitantes de las montañas del Parque Nacional Yacambú en el Municipio Andrés Eloy Blanco del Estado Lara.

Se recuerda que en los primeros días de agosto, se realizó la primera reunión donde estuvieron presentes más de 50 personas del cerro para conversar sobre esta problemática, allí comentaron lo planteado por los funcionarios y las posibles soluciones o planteamientos que llevaran a las autoridades regionales para solventar este problema.

De igual manera señalan que muchas de las familias involucradas, ya habían sido reubicadas en zonas más adentradas en el parque nacional y ahora no quieren volver a dejar sus casas, ellos consideran que no existen razones para que los saquen de allí, ya que tienen bastante tiempo en este sector y no conocen las razones claras por las cuales desean sacarlos de su zona de hábitat.

Asimismo, informaron que para el sábado 22 de agosto se realizará la segunda reunión, para tratar de analizar otras acciones. Los afectados cada día van en aumento, ya que llegan de las zonas más alejadas del sector y están sumando esfuerzos, ya que están convencidos que “en la unión esta la fuerza”.

En esta reunión se propondrá comenzar a plantar árboles como bucares y de otros tipos, pero no árboles frutales.

Los habitantes del sector Yacambú en el Municipio Andrés Eloy Blanco señalan que están cansados de los atropellos de los mandatarios, “y no estamos dispuestos a seguir permitiendo que vulneren nuestros derechos” se deben realizar muchas reuniones y debe lograrse un acuerdo para ver que se puede solucionar, pero muchos de los presentes estuvieron de acuerdo en una sola cosa. “Nos sacaran muertos de la montaña”.