Trump: Obama y Biden hicieron tan mal su trabajo que soy presidente #20Ago

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reiteró que de no ser por el “mal trabajo” de la administración de Barack Obama, él no sería el mandatario de ese país.

“Obama no hizo un buen trabajo. La razón por la que estoy aquí es él y Joe Biden. Si lo hubiesen hecho bien, yo no estaría aquí ni me hubiese lanzado a la presidencia. Yo disfrutaba mucho mi vida anterior. Hicieron tan mal trabajo que soy presidente“, afirmó Trump en rueda de prensa.

Es importante mencionar que el expresidente Barack Obama atacó recientemente a Trump, quien, según él, “no ha mostrado interés en trabajar; no le interesa encontrar puntos en común; no le interesa usar el asombroso poder de su cargo para ayudar a nadie más que a sí mismo y a sus amigos; ningún interés en tratar la presidencia como algo más que un programa de telerrealidad más que puede usar para obtener la atención que anhela”.