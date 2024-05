AvanceIMP| Aumento del salario indexado: Esto opinan los larenses #2May

- Publicidad -

El anuncio de Nicolás Maduro este miércoles, 1 de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajador, sobre el aumento del “ingreso integral indexado” a 130 dólares, deja dudas en Venezuela. Los larenses opinan que este ajuste a través de bonos, es insuficiente.

Este jueves 2 de mayo, luego del anuncio realizado por el Ejecutivo Nacional, el equipo periodístico de El Impulso, consultó a los ciudadanos sus opiniones con respecto a esta medida. A los ciudadanos se les consultó qué piensan sobre este aumento, si cumple con las expectativas de los trabajadores y si consideran que mejora su poder adquisitivo, entre otras preguntas.

Larenses opinan sobre aumento del salario indexado

Un consultado que prefirió mantenerse en el anonimato catalogó el anuncio como “una burla que se le está haciendo al pueblo”, denunció que ante el hambre y las problemáticas que están sufriendo los venezolanos, el aumento anunciado es una grosería “porque en realidad no hicieron nada», afirmó que genera «descontento global”.

“Es un aumento insuficiente, no sirve para nada, el salario mínimo debe de ser de 400 a 500 dólares mensual, porque es lo que se especifica en la compra, eso no sirve para nada”, sentenció Alfredo Girard. Además, señaló que no es lo que los venezolanos esperaban.

La señora Nerys Porras, pensionada, lamentó que ante la falta de aumento del sueldo mínimo, los jubilados y pensionados son los más perjudicados, debido a que su ingreso depende de este valor y no del bono de guerra económica.

“Si no aumentan el sueldo mínimo, pues nosotros tampoco recibimos nada”, expresó Porras. En este sentido, resaltó que las personas de la tercera edad que no cuentan con familiares que puedan apoyarlos, se encuentran en situación de indefensión.

El “ingreso integral indexado” es un concepto creado por la administración de Maduro, que agrupa el salario mínimo junto a otros beneficios como el “bono de guerra” y el cestaticket. Si bien el monto total ahora alcanza los 130 dólares, no se ha especificado cuánto corresponde a cada componente.

