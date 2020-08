Régimen asegura que frontera con Colombia estuvo cerrada por trabajos de desinfección y ya fue abierta #21Ago

Desde la noche del pasado jueves 20 de agosto trascendió la noticia de que el régimen de Maduro había cerrado la frontera con Colombia, lo que automáticamente impedía el regreso de connacionales al país a través del puente internacional Simón Bolívar. Sin embargo este viernes William Gómez, quien ocupa la Alcaldía del municipio Bolívar, en Táchira, aseguró que el cierre se efectuó solo durante horas de la mañana para realizar trabajos de desinfección.

“Para aclarar esta situación, no es como lo indican las autoridades colombianas que se va a cerrar de manera indefinida el paso de connacionales. Eso no se ha anunciado por ninguna autoridad venezolana”, dijo Gómez, quien agregó que lo que se realizó fue una jornada de desinfección entre las 7:00 a.m y las 10:00 a.m. a fin de mantener los estandares de protección contra la COVID-19 hacia las personas que por allí transitan.

Gómez declaró al portal web La Nación que posterior a las 10 de la mañana ingresarían 200 venezolanos al territorio. “Desmentimos esa noticia que estuvo circulando en redes sociales, para la tranquilidad de aquellas personas que están esperando del lado colombiano hacia nuestro territorio, para cumplir con el proceso de aislamiento social y luego regresar a sus estados de origen”, recalcó el funcionario.

Destacó además que el general de división Ángel Moronta, asignado al Estado Táchira, también manifestó que el paso continúa abierto.

De igual forma, a través de la cuenta de Twitter de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Táchira, se dió a conocer esta misma información acerca del trabajo de desinfección durante la mañana de este viernes 21 de agosto.