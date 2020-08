AvanceIMP Cierran la Av. Los Leones por escasez de gasolina #25Ago

View this post on Instagram

Usuarios de la estación de servicio Texaco de la Avenida Los Leones en el este de Barquisimeto cerraron está importante arteria vial en su totalidad como medida de protesta contra la falta de distribución de gasolina por más de 8 días. Desde las 10:30 de la mañana fue cerrado el paso en ambos sentidos por parte de los usuarios que mantienen más de una semana esperando por surtir combustible. Numerosos ciudadanos indicaron a Elimpulso.com que no han podido surtir gasolina porque la carga con combustible que debería llegar a esta estación de servicio ha sido desviada a otro establecimiento del mismo tipo sin ningún tipo de explicación por parte de las autoridades ni de los encargados de este local. Asimismo denunciaron que al llegar la gasolina comienzan los presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Reporte: Brian Vidal Lea más información en www.elimpulso.com #Regionales #Protesta #Gasolina #Escasez #LosLeones #EstaciónDeServicio #Conductores #Lara #Barquisimeto #Noticias #News #Información #ElImpulso #25Ago