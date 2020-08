Inversiones de US$ 15 mil millones se requiere para recuperar el Sistema Eléctrico Nacional #26Ago

La recuperación integral del Sistema Eléctrico Nacional en Venezuela, requiere de una inversión de US$ 15.500 millones, para ser ejecutada en un plazo entre 5 y 8 años, de acuerdo con el criterio de profesionales de este ramo, quienes admiten que el sistema es totalmente vulnerable, por lo que no se descarta que se produzca en cualquier momento un nuevo mega apagón en el país.

De acuerdo con la información de los especialistas el potencial de generación de electricidad instalado, es de 37.558 Megavatios, con una demanda estimada en estos momentos de 12.000 Megavatios, mientras que la capacidad de transmisión disponible es de apenas 8.000 megavatios, lo que evidencia que existe un déficit de 4.000 megavatios.

La represa de El Guri, que es la que genera el 70% de la energía eléctrica que se consumen en el país, solo está operando con 15 de las 20 turbinas, ya que cinco están paralizadas, según los ingenieros eléctricos, 2 están inservibles y 3 esperan por la adquisición de los repuestos para su reparación, lo que no está planteado en el corto o mediano plazo, dada la reducida capacidad de ingresos que en estos momentos tiene el país.

Admiten que la caída del consumo eléctrico en los últimos años, es consecuencia del deterioro de la economía nacional, con una contracción en los últimos siete años cercana al 80%; la industria manufacturera se ha reducido de 12.600 industrias en 1992 a 2.200 en estos momentos, las cuales apenas están trabajando a un 15% y 20% de su capacidad instalada; el 30% de los comercios están cerrados, las industrias básicas de Guayana están paralizadas; sin embargo el déficit en la oferta es de 4.000 megavatios, lo que se refleja en los bajones constantes de electricidad, a lo largo y ancho de todo el país

La recuperación del sector eléctrico

La inversión antes mencionada, se destinará a la conclusión de obras paralizadas, reparación y sustitución de turbinas, repotenciación de plantas termoeléctricas, dotándolas de los mecanismos hidráulicos requeridos para que reciban su combustible directamente, repotenciación de subestaciones, mantenimiento de lineas de transmisión y distribución, sustitución de transformadores obsoletos, adquisición de equipos, vehículos aéreos y terrestres, herramientas y equipos de seguridad industrial.

Explican que la distribución de energía eléctrica, que es la etapa mediante la cual se logra que el fluido eléctrico residencial, comercial e industrial, llegue con efectividad a los sitios requeridos, es una etapa que se ve interrumpida y muchas veces se cumple con dificultad, debido al estado de obsolescencia que presentan muchísimos transformadores que ya superan los 50 años de vida útil, viéndose obligados los suscriptores a correr con los costos de sustitución de estos equipos cuando es necesario reemplazarlos o repotenciarlos.

El otro factor que hay que atender, con similar prioridad, es el relativo al recurso humano, ya que la situación económica nacional ha hecho que muchísimos técnicos e ingenieros especialistas en la materia eléctrica, hayan abandonado el país buscando nuevos horizontes en los países hermanos que les provea de mejor calidad de vida, por lo que se requiere de 6.000 técnicos y 600 ingenieros para adelantar la recuperación del sistema eléctrico nacional.

No hay que olvidar que Corpoelec redujo su nómina de 44.000 a 17.000 trabajadores, quienes no cuentan con vehículos suficientes para el desplazamiento a las inspecciones requeridas; el reducido número de vehículos de que dispone la empresa eléctrica nacional, tiene déficit de repuestos, neumáticos, baterías y combustible; las subestaciones no cuentan con vigilancia porque las empresas han abandonado sus puestos de trabajo por falta de pago; a esto se suma el abandono en la actualización del sistema tarifario, lo cual coloca a Corpoelec en serios problemas financieros para honrar sueldos y salarios de la nomina.

Por otra parte, la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos, Mecanicos (Aviem) ha elaborado un programa de formación para los nuevos técnicos e ingenieros a contratar, el cual contempla la firma de convenios con diferentes universidades nacionales que, via online, permita la adecuada y rápida formación del recurso humano requerido para la titánica tarea que nos toca para volver a iluminar a nuestro país. Como conclusión señalan que los venezolanos hemos cruzado por situaciones bien complicadas, en los últimos años. originadas por la pérdida de la eficiencia de nuestro sistema eléctrico. Después de haber tenido el mejor sistema eléctrico de Latinoamérica, hoy día ocupa el último lugar. Comprometidos con la reconstrucción nacional, Venezuela recuperará el sitial de honor que ocupó el siglo pasado y estará en capacidad del restablecimiento del parque industrial nacional, la reactivación de las empresas básicas de Guayana y volver a tener un país iluminado, que bien se lo mereces, advierten los expertos.