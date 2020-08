Pedro García: Peligra el 70% de la sardina que consumen el venezolano por falta de gasolina #28Ago

Por la falta de combustible a los pescadores del estado Sucre está corriendo un serio peligro, la distribución de sardinas en el país, aseguró el responsable de Acción Ciudadana En Positivo (ACEP) en el estado Sucre, Pedro García.

“Desde Guaca, municipio Bermúdez del estado Sucre, les decimos a los venezolanos que el 70% de las Sardinas que se consumen en todo el país, vienen de estos pescadores que hoy no tienen gasolina, por lo que hacemos un llamado urgente para que distribuyan el combustible a estos trabajadores del mar y de esa forma garantizar no solamente el pescado a la mesa del venezolano, si no estos puestos de trabajo que son tan necesarios en estos momentos”, dijo García..

Explicó que en este momento las embarcaciones se encuentran paralizadas por falta de gasolina “esta es la desidia en la que nos tiene este de gobierno y es por eso que desde Acción Ciudadana En Positivo (ACEP) estamos haciendo esfuerzos para tratar de cambiarlo esta situación”.

Ratificó que los pobladores le han pedido a los diferentes voceros del gobierno central que es necesario acabar con la corrupción que envuelve la distribución de la gasolina y les piden que les suministren directamente el combustible.