RETACITOS #30Ago

El caso del productor de Lara que lanzó toda la carga que traía en su camión a la orilla de la vía, ante la presunta intención de unos cuantos funcionarios de los cuerpos de seguridad, de cobrarle la “vacuna” en especies, se viralizó rápidamente y a nuestra mesa de redacción no solamente llegó de territorio larense, sino incluso desde más allá de nuestras fronteras, donde no podían creer que cosas como estas estuviesen pasando en nuestro país y que los involucrados fuesen precisamente los funcionarios encargados de garantizar la seguridad de los ciudadanos; sin embargo, cuando comenzamos a verificar este caso, otros productores nos cuentan que ese es el pan nuestro de cada día, ya que los funcionarios no piden un kilo o dos de tomates, papas, cebollas o cualquier otro rubro, sino exigen un guacal de cada producto, ya que se lo tienen que repartir entre varios, de allí que muchos se han retirado del negocio o venden los productos en la zona donde viven. Nos llega la historia de un productor de quesos que llevaba su carga hasta Barquisimeto, también lo quisieron “martillar” y aplicó la misma tiro el producto a la vía y le pasó el camión por encima volviéndolo papilla. También el caso de una dama que venía desde los llanos a un tratamiento médico en la capital larense, como tiene hacienda, traía para sus familiares en sus respectivas cavas: quesos, carnes y verduras, pues bien en la primera alcabala en donde los funcionarios los revisaron, no le quitaron una parte, sino que hasta las cavas se llevaron. En cualquier país del mundo civilizado donde se respete la propiedad, estos funcionarios policiales, no solo estarían destituidos, sino presos, lamentablemente en Venezuela lo que reina es la impunidad, los jefes de estos cuerpos policiales ni se enteran o se hacen de la vista gorda.

*****

Sigue moviéndose el cotarro político con gran dinamismo, no solo en la región larense, sino en todo el resto del país, ya que aun cuando el ilegítimo CNE aumentó en casi 100 el número de curules para la Asamblea Nacional, es tan numerosa la cantidad de aspirantes, que seguramente muchos se van a quedar con los crespos hechos, porque no van a alcanzar para todos y solamente tendrán la primer opción aquellos que tengan un piso político sólido y encabecen las listas partidistas. Por ejemplo ya comentan que el “Galeno” no irá al Parlamento, sino que dizque lo han designado secretario político de la adeco-alacranada y será el candidato para la gobernación de Lara en las próximas elecciones, donde seguramente tendrá una gran competencia; el personaje que no tiene un pelo de tonto, dizque encabezará la lista por PJ, asegurando que ya cuenta con 2.000 seguidores que le estarían garantizando los 90.000 votos que necesita para poder ocupar un puesto en la AN y estamos más que seguros, que no todos los que le compran las posturas de gallina, van a votar por él; aseguran que la alianza que tenía el nuevo chiripero fue disuelta al no ponerse de acuerdo los candidato, ya que todos querían estar en las primeras posiciones, poniéndose en evidencia que la lucha es a cuchillo limpio y el que se descuide la corta el pescuezo sin anestesia; los alacranes siguen moviéndose activamente, tratando de captar incauto, a Zaa le tocaron la puerta y hasta le ofrecieron que se incorporara al grupo escorpión, pero al parecer no mordió el anzuelo, ya que no le explicaron las condiciones de esa incorporación lo que “ganaría” por tal sacrificio, Nelson tampoco tiene claro si sigue apoyando al Indio Berny, porque hasta estos momentos ha resultado ser todo un embarque y el filibustero ha estado de muy bajo perfil en las últimas semanas, manteniéndose como caimán en boca de caño. A última hora circula una versión que indica que el Sargento encabezará la plancha por Lara junto al Galeno, Idmy y el de Carrara también ya aparecen anotados, así que amanecerá y veremos.

*****

A propósito, con la jugarreta le quisieron montar al chamo Marquina, de Primero Justicia, utilizando un video en el cual aparece llamando a las elecciones, el cual pusieron a circular con toda la mala intención por todas las redes sociales, ya que sería una posición verdaderamente contradictoria, con lo que ha venido sustentando hasta estos momentos, los alacranes salieron con las tablas en la cabeza, aún cuando obligaron al dirigente de PJ, quien en principio se mostró sorprendido cuando le informaron de la malsana treta, a tener que salir a la palestra y a emitir una declaración por las redes en las que explicaba que la grabación correspondía al proceso electoral del 2015, en él señala sin tapujos: “Efectivamente los alacranes, los que se vendieron al régimen de Nicolás Maduro y que hoy se prestan como trompos servidores a las pretensiones de la dictadura, tratan de engañar al pueblo de Lara y al pueblo de Venezuela, con un video viejo, del 2015 cuando yo pensaba que podíamos derrotar al fraude electoral y así fue 14 millones de venezolanos salieron a votar y lo hicieron por el cambio político, y cuál fue el resultado, la dictadura dio un golpe de Estado continuado, ya que buscando desconocer la voluntad del pueblo de Venezuela. Ese mismo diciembre se anularon las elecciones de Amazonas, se nombro un TSJ violando la Constitución para que se dedicara a anular las actuaciones de la Asamblea Nacional y así ha sido 132 sentencias desconociendo las competencias y anulando las actuaciones de la AN, han violado la inmunidad parlamentaria de 36 diputados, hay tres diputados presos, han sido víctimas de agresiones, asaltos por civiles al Parlamento, se nombró ilegalmente una ANC con la intención de anular la AN…Ratificó ante el pueblo de Lara y de Venezuela, que no se puede ir a votar mientras se mantenga la usurpación y que hay que movilizar a todo el pueblo para que podamos tener elecciones libres y con instituciones que sean capaces de reconocer la voluntad Popular”, ¿Qué ganó el flamante secretario de organización, con poner a circular este video chimbo? Que la gente no les crea sus cuentos.

*****

En su momento, cuando sin mayores aspavientos, luego de que lo defenestraron de VP, Luis se mudó en Lara con sus bartulos y todos sus seguidores para UNT, en una negociación que se hizo en las alturas de la dirigencia de la organización, baypaseando a la dirigencia regional que al parecer se enteró cuando la gente se presentó a ocupar cargos importantes en la Dirección Regional, con todo y escritorios, lo cual por supuesto produjo un gran malestar, situación que se ha ido agudizando y de acuerdo con observadores, diera la impresión que mano Lencho se siente acorralado, el partido dizque se le escapa de las manos, al extremo que ya no se discuten como antes los problemas de la región, sino que se actúa por imposición, ordenando que se hagan las cosas, lo cual no es sano, ya que toda cosa obligada genera rechazos, tal como hoy se percibe el malestar en la organización, lo cual sería una verdadera lástima, porque es uno de los pocos partidos que se venía fortaleciendo, lentamente, pero con firmeza, lo que no pueden decir otras organizaciones que más bien se han convertido en cascarones vacíos y no menciono nombres, para no herir susceptibilidades. Sin embargo, me siento en la obligación de alertar al buen amigo, debe ponerse los patines, de lo contrario se lo pueden comer los “pájaros negros”, no puede olvidar que guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado.

*****

Insólito, estamos en un país que tiene un régimen encabezado por un personaje que dice ser “obrero” por sus pasantías como conductor de los autobuses de la C.A. Metro de Caracas, donde no dejó grata recordación, por lo que es de suponer que en el proceso revolucionario los trabajadores deberían ser tratados con pétalos de rosas. Pues bien, al parecer la gobernación del estado Lara tiene una deuda con sus trabajadores que en estos momentos, según sus voceros sindicales, resulta incuantificable, ya que al parecer desde el momento de su llegada al cargo, Carmelina inició una campaña para eliminarle todas sus reivindicaciones, logradas a través de las luchas y de sudor y lagrimas por muchos años, de tal manera que hoy no cuenta con las dotaciones de uniformes, servicios médicos, menos servicios funerarios, no les pagan las vacaciones y tampoco las prestaciones sociales cuando se pone fin a la relación laboral. Lo más inquietante de todo esto es que el número de trabajadores es bastante elevado, ya que allí se incluyen docentes, policías, médicos, enfermeras, empleados y obreros de los organismos de la administración pública, muchos de los cuales hoy deben buscarse alguna actividad informal para obtener un ingreso adicional y poder subsistir; cuentan que es muy normal ver a abogados, contadores, profesores activos y jubilados vendiendo café, chucherías e incluso chatarra, lo cual debería resultar penoso y vergonzante para el gobierno regional. Las relaciones con Carmelina tienen varios años rotas y al parecer no tiene ningún interés en reactivarlas, de allí que no debería sorprenderse, porque en cualquier momento, pudieran comenzar a aparecer graffitis y pintas señalando que “el gobierno regional es enemigo de la clase trabajadora”. Y eso que el recurso humano es el activo más valioso de cualquier empresa u organismo.

*****

Debido a las diligencias y gestiones de un grupo de abogados privados, al grupo de jovencitos que fueron detenidos en forma arbitraria e injusta, solo por protestar y reclamar sus derechos, en la Urb. Sucre, en Barquisimeto, el juez que llevaba la causa, decidió actuando con su conciencia y aplicando una medida ajustada a derecho, aplicarles una medida cautelar de casa por cárcel, decisión que fue bien recibida por todos los larenses y por los familiares de los detenidos. Lamentablemente, nunca falta algún “espontáneo” que se fue de bruces y anunció la medida antes de que la misma fuese publicada oficialmente por el tribunal, tratando de ganar indulgencias con escapulario ajeno, lo que al parecer provocó la reacción de un juez de más alto rango, quien dizque no solo se conformó con revocar la medida, sino que les dictó a los muchachos una sentencia de cinco años, como respuesta al atore y la falta de burdel del espontáneo de PJ. Lo que produce mayor preocupación, es que no hay razones para ensañarse de esta manera con estos jóvenes, quienes no tienen la culpa que un tercero haya salido de asomado a emitir informaciones precipitadas, dando la ligera impresión que lo que inicialmente hicieron los administradores de justicia con las manos, lo echaron a perder con los pies. ¿Dormirán tranquilos luego de hacer perder a estos muchachos 5 años de sus vidas? ¿Cómo se los podrán compensar? Ojalá y rectificaran, toda la sociedad larense se los agradecería.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que a un trabajador que labora en Hidrobarro, en Lara, quien padece de Mal de Parkinson, además de una enfermedad laboral le suspendieron el bono de la gota del carnet y además la cesta ticket. Aseguran que cuando algunas personas fueron a indagar en la oficina de recursos humanos las razones por las cuales no le habían depositado a este trabajador, quien por sus condiciones personales debería tener un tratamiento preferencial, tal como lo impone la Ley Orgánica del Trabajo, la respuesta fue que le mandaron a descontar a todo el personal que estuviese de reposo. Informan sus compañeros que el trabajador elaboro una carta para el jefecito y otra para la oficina de personal planteando su situación y el abuso cometido en su contra y confiamos que tenga una respuesta satisfactoria, caso sobre el cual voy a montar una lupa par ver cuales van a ser los resultados. Por cierto, aseguran que el personal que labora en esta empresa de servicios, requiere del apoyo con el combustible, ya que les llegó la bolsa del Clap desde el miércoles 26 de agosto y aún no han podido retirarla porque no tienen gasolina para sus vehículos, pues bien la respuesta de la empresa ha sido que ese no es problema de hidrobarro y que busquen los trabajadores como ir a retirar sus alimentos. ¿Con estas actitudes es como esperan ganarse el favor de los trabajadores? ¿Así es como quieren que tengan sentido de pertenencia? Qué equivocados están.

*****

En los últimos días se ha escuchado decir al inquilino temporal de Miraflores, que luego de los resultados de las elecciones del 6D, a través de las cuales tienen la plena seguridad de que van a recuperar el control total de la Asamblea Nacional, conclusión a la cual llegan en función de toda la tramoya que vienen implementando y que se inició con la designación del CNE por parte del TSJ en una decisión sustentada en una supuesta omisión legislativa que nunca existió, porque había un equipo de gente trabajando en la escogencia de los candidatos para integrar el poder electoral, desaparecerá la ilegítima ANC, constituida para reformar la Constitución del 99, pero que nadie sabe a qué se han dedicado estos tres años. Lo cierto, es que son muchos los venezolano, de distintos estratos, que han venido alertando, que en el momento en que el régimen tome de nuevo el control legislativo, retomará algunos de los planes y proyectos que siempre ha tenido en cartera, como es el arremeter contra la propiedad privada en Venezuela y establecer la propiedad comunal, lo cual afectaría en primer término a todas aquellas personas que tengan más de una vivienda, por lo que resultaría saludable y conveniente desde ya, salirle al paso a estas pretensiones, ya que no es ningún secreto que el régimen ha logrado debilitar a niveles extremos al sector empresarial privado y sigue empeñado en su total destrucción. De tal manera que hay que estar muy alertas y atentos, ya que sería decretar la desaparición de la propiedad privada en el país, irrespetando los esfuerzos que ha hecho mucha gente para poseer lo que hoy tiene, así que están todos advertidos.

*****

Muchas veces las personas suelen preguntarse que es lo que a veces piensan los propietarios o la alta gerencia de algunas empresas, sobre todo cuando se trata de empresas de servicios, y se observa como a veces toman acciones que van en contra de sus clientes, e incluso de la idiosincrasia de las sociedades donde están instalados y que sus ingresos dependen de la eficiencia y la calidad del servicio que prestan. Desde hace algún tiempo hemos expuesto en esta sección las quejas y denuncias de muchos clientes de Inter en Lara, básicamente por la calidad del servicio, las constantes interrupciones y la puntualidad con que cobran las mensualidades, e incluso las amenazas contra los usuarios que no pagan a tiempo. Pero en esta oportunidad, nos ha sorprendido el volumen de las quejas y el calibre de los términos utilizados contra la empresa y sus directivos, porque retiraron de la grilla, sin ninguna advertencia o justificación razonada, los canales religiosos, no solamente el católico, sino también el evangélico, lo cual ha generado una reacción de rechazo a la medida en cadena, por las redes sociales, desconociendo que tanto el territorio larense, como su gente siempre se han caracterizado por ser profundamente católicos, apostólicos y venezolano; también la religión evangélica en la región cuenta con miles de seguidores, lo que se puede observar todos los domingos en las reuniones de culto. En tal sentido, emplazamos a los directivos de Inter a darle una explicación a los larenses, hay muchas señoras que están muy molestas y exigen que restituyan estos canales a la grilla del canal por suscripción.

*****

Circulan versiones muy inquietantes que tienen que ver con el ente recaudador vecino a la plaza Bolívar de Barquisimeto, donde se comenta que por lo menos unos 100 funcionarios y sus familiares, al parecer resultaron presuntamente intoxicados con unos embutidos en mal estado que dizque les habría obsequiado el jefecito de la institución, afectando la salud de todas las personas que los consumieron, confiando en la buena fe de tuttifrutti. Ya en otras oportunidades hemos denunciado en esta sección casos similares, incluso con alimentos enviados por la gobernación al Consejo Legislativo regional, ya que son productos que tienen almacenados durante semanas y hasta meses en lugares con no tienen refrigeración y se dañan como consecuencia de las altas temperaturas que muchas veces se sienten en la región. Por supuesto, como no existe ningún tipo de control posterior, nadie tiene el cuidado de revisar estos productos antes de enviarlos a los trabajadores, quienes inocentemente y ante la situación precaria que hoy atraviesan mucho hogares, los reciben confiando en que están resolviendo un problema, así sea temporal, pero en estos casos, ha resultado peor el remedio que la enfermedad. La verdad que no hay derecho.

*****

Ningún caso han hecho las autoridades ambientales, regionales ni municipales a las denuncias que han venido haciendo vecinos de Palavecino en torno las acciones en contra del medio ambiente en la zona de la quebrada del Tomo, área que colinda con el núcleo de Agronomía y Veterinaria de la UCLA, parte Oeste de Vallecito, con el puesto de Guarda Bosques y el Parque Nacional Terepaima. En efecto, a raíz de las denuncias por las quemas indiscriminadas, las cuales eran muy evidentes, ahora recurren a la tala pero en forma recurrente, señalando los testigos presenciales que están en este proceso ilegal, desde las 7:00 am hasta cerca de las 4:00 pm, situación que es muy grave y que tendrá consecuencias terribles para Agua Viva y todos los alrededores de La Ribereña, hoy densamente poblados. Según los vecinos, cuanto llueve fuerte, ese es un colchón que absorbe parte del caudal que baja de la parte alta, cuando terminen de deforestar las inundaciones en toda la zona serán indetenibles y de consecuencias impredecibles. Otro de los perjuicios es que afecta los pozos de agua de la Montañita que surten de agua a gran parte de Cabudare y El Manzano. Los vecinos nos piden hacer llegar estas inquietudes a José Escalona del MINEC y para Carmelina que al parecer conocen bastante bien el caso, pero se hacen de la vista gorda. Una pregunta inocente: ¿Por qué MINEC no activa a través de Imparques los 7 puestos de vigilancia permanente en el Parque Terepaima? hoy ninguno funciona. En este parque es donde nace el río desde las Mayitas, en Sarare, el cual también está siendo afectado. No esperen a que ocurra una tragedia por la desidia e ineficacia oficial.

Juan Bautista Salas