OPINIÓN No soy candidato #1Sep

En los últimos días, varios amigos muy queridos me han llamado por teléfono o escrito mensajes, alarmados (algunos hasta comprensiblemente molestos), reclamándome el haber visto mi nombre en una lista de candidatos a diputados por una circunscripción del estado Lara, de cara a la farsa electoral fijada para el seis de diciembre.

Confieso que no es nada agradable para mí sino por lo contrario muy enojoso, sentirme envuelto en semejante confusión y verme forzado, en consecuencia, a propalar esta aclaratoria pública, en momentos en que tantas materias de mucha mayor trascendencia ocupan la atención del colectivo, en un país rutinariamente convulso como el nuestro.

Pero al cabo de tantos años de ejercicio del periodismo, de hacer uso de mis derechos políticos como ciudadano y apelar al deber moral del cual me he sentido asistido para combatir en forma invariable, clara e inequívoca, la satrapía que aniquila a Venezuela (las páginas de El Impulso pueden dar fe de eso, desde fechas anteriores al triste episodio en que Hugo Chávez se hiciera del poder), luego de faena tan prolongada como plagada de sobresaltos, digo, el único patrimonio que he logrado salvar es, justamente, el de mi nombre. No hablo de fama ni de notoriedad, no me mueve en estas líneas ningún afán o prurito vanidoso. Apenas me propongo, y lo haré con uñas y dientes si es preciso, dejar en limpio un nombre, puro y simple, ciertamente desnudo de glorias pero también de las trapisondas y acrobacias que son propias del oportunismo y del cálculo mezquino.

Juro, por tanto, que por el precio de ningún mendrugo ni privilegio malhabido, como todo lo que procede de un régimen cebado en la opresión, el latrocinio, la mentira y el crimen alevoso, jamás me prestaré a nada que ofenda la memoria de mis padres, el legado espiritual de mis hijos, el abrazo cariñoso de los amigos, ni el respeto de quienes, mal que bien, han valorado los pasos de un hombre que puede andar por las calles sin complejos, con su frente en alto, a la luz de todos.

Quien va de candidato a diputado es otro Ocanto. De manera que no soy bipolar. Sigo opuesto a la abyecta mascarada que el régimen monta con el juego de los “adversarios” que el propio régimen nombra. No me verán chapotear en un sucio pozo de alacranes. Mantengo la misma disposición de siempre a luchar hasta presenciar que el régimen a cuyo frente aparece el déspota Nicolás Maduro, sea exterminado de la faz de la tierra para el beneplácito de los venezolanos de buena voluntad. Amén.

José Ángel Ocanto