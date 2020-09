COLUMNA El rincón de los miércoles #2Sep

Votar o no votar, he ahí el dilema para muchos venezolanos cuando nos acercamos peligrosamente al mes de diciembre cuando se convoquen a una cuestionadas elecciones para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional. Como es de suponer, hay muchas dudas sobre la legalidad de un proceso que debía ser un acto democrático con todas las garantías que exige la ley para ser reconocidas no solamente por el electorado, sino también por todo el mundo. Los que no ejercemos la política como oficio sabemos, sin embargo, que esa consulta electoral ya está viciada por la forma en la cual se ha elegido el árbitro a cargo de la organización y supervisión del proceso y las escasa confianza que tienen los miembros del CNE de cara al electorado nacional. Por otra parte desde hace algún tiempo se viene conociendo una decisión tendente a lesionar de una manera determinante la actividad de los partidos políticos opositores interviniendo a sus directivas y designando a desertores de esas organizaciones políticas. El oscuro mundillo donde se mueven las intenciones del oficialismo contribuyen a dudar de unas elecciones hechas a la medida de quienes pretenden perpetuarse en el poder mediante un acto electoral que los favorece e irrespeta la voluntad de los convocados a la gran farsa.

II

El gobierno equivoca el camino para llegar al reconocimiento popular, y menos al resto de los países democráticos del universo. Confirma de nuevo su poca capacidad de entender los derechos de los ciudadanos, entre los cuales está el de vivir en una democracia plena para que cada quien pueda manifestar sus preferencias políticas sin ningún temor Y desconfianza a quien elige. El país cada día se viene a menos sin que una mano amiga pueda salvarlo del desastre total. Está necesitado con urgencia de los valores de un sistema donde el ser humano tenga la oportunidad de ser útil al país y a los suyos.

III

Nos apena el fallecimiento de doña Mariela Sigala de Gómez, ocurrida en España el pasado fin de semana. Una gran dama de nuestra sociedad, directora del diario El Informador de Barquisimeto. Era hija del doctor Honorio Sigala, quien fue gobernador del Estado Lara en una oportunidad. Ante su desaparición física enviamos a sus hijos un abrazo solidario en estos momentos de intenso dolor para todos, Eduardo, Alejandro, Mauricio y Chepita, sus apreciados hijos.Que Dios haya recibido a doña Mariela en su viaje a la eternidad.

IV

Me encanta, esto supera el enojo con tranquilidad, supera la maldad con bondad, la mentira con la verdad y el odio con el amor… El viernes pasado ha dicho adiós a la vida Manuel Valdez, mejor conocido en el mundo cinematográfico como el Loco Valdez, hermano de Gérmán Valdez, Tin Tan y de Ramón Valdez, el inolvidable don Ramón, co-estrella del Chavo. Era padre de 12 hijos, entre ellos el crooner Cristian Castro y ex esposo de Verónica Castro. Había nacido un 29 de agosto de 1931 y siempre fue muy divertido y famoso en la llamada Época de Oro del cine mexicano… SI Messi se marcha del Barcelona, como parece ser, le deja un problema financiero porque los contratos que tiene firmado el equipo exigen la presencia del jugador. Por otra parte, el lunes se dio a conocer el futuro de James Rodríguez, quien prepara maletas para irse a la Liga Premier con el Everton. Angeloti, el técnico italiano confía en la recuperación emocional del colombiano para mantenerse activo en el fútbol europeo… OIDO, Nico le ha pedido a sus seguidores no exagerar la campaña electoral de cara a las próximas elecciones. Creo, si no escuché mal, que no salgan a las calles a buscar electores. Pensamos, inmediatamente, que tiene razón, porque debe ser muy difícil para sus candidatos ofrecer lo que no hay en el país, electricidad, agua, gasolina, alimentos y para usted de contar Todo apunta a un proceso comicial sin mucha tela que cortar, tanto para tirios y troyanos.

V

La luz sigue yendo y viniendo en todo el país, pero con diferentes estilos. Contamos con el servicio habitualmente en horas de la mañana, y ya promediando las seis de la tarde quedamos en penumbra, menos en algunos lugares donde nunca cortan el suministro por razones que nadie se explica. Los vecinos de la Torre 16, ubicado en la calle 29 con la carrera 16 nos denuncian una discriminación inexplicable porque jamás se va la luz, por lo cual sospechan con sobrado enojo que una misteriosa mano interviene para que eso ocurra. Curiosamente, a una cuadra de la Torre colocaron una hilera de bombillos, aproximadamente una veintena de ellos para iluminar apenas una cuadra. ¿Qué misterio encierra esa extraña forma de discriminación eléctrica?, nos pregunta el vecindario.Nos quedamos de piedra, sin poder responder. Cosas veredes, sancho amigo.

Finalmente, haga del amor una liturgia diaria, y sea más feliz a pesar del Corona y del problema país.

Luis Rodríguez Moreno