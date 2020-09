Joel Rodríguez Ramos: Elecciones parlamentarias no serán reconocidas por la Comunidad Internacional

Es lamentable la decisión tomada por Henrique Capriles Radonsky, porque después de haber hecho dos titánicas campañas contra el régimen, ahora se haya pronunciado por participar en las elecciones parlamentarias, sabiendo que carecen de legitimidad y no serán reconocidas por la mayoría de la comunidad internacional.

Al suministrar esta declaración, el doctor Joel Rodríguez Ramos, abogado constitucionalista, dijo que ahora dentro de la oposición hay tres criterios que son considerados por la población:

Uno es de Capriles Randonsky, quien rompe con los principios de la unidad de la verdadera oposición.

Otro es de María Corina Machado, que es de una salida por la fuerza del régimen.

Y el primero que trazó Juan Guaidó, que es de unas elecciones libres, transparentes, apegadas a la Constitución y supervisadas por organismos internacionales.

El doctor Rodríguez Ramos se refirió a la confesión hecha por la diputada Delsa Solórzano, quien fue invitada por el embajador turco a una reunión privada, a la cual rechazó por considerar que el diplomático ha asumido el papel de negociador del régimen.

No sé el fondo de la decisión de Capriles Radonsky, dijo nuestro entrevistado, pero es lamentable que la misma se produzca en estos momentos cuando se sabe que casi 60 países han ratificado el apoyo a Guaidó y, por supuesto, desconocen al régimen de Maduro.

Éste trata de lavarse la cara para aparecer como un gobierno que hace elecciones con participación de unos opositores, que ha liberado a unos presos políticos y que dialoga con quien lo ha adversado.

Pero, no se puede obviar que el Consejo Nacional Electoral fue nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia cuando ya existía el comité de postulaciones, que trabajaba en las designaciones y existía una serie de condiciones que debían cumplirse, entre las cuales se encontraban anular las inhabilitaciones de partidos y miembros de éstos.

Maduro está desesperado y preocupado porque sabe que la mayoría de la población no irá a votar porque, principalmente, el proceso no tiene legitimidad, no será reconocido y no será más que un parapeto, porque no podrá aprobar créditos, ni cumplir las demás funciones de un poder legislativo.

Ya quedó el mal precedente de la Constituyente, que será disuelta en diciembre, sin haber cumplido la función de renovar o hacer una nueva Constitución, pero cuyo fin fue suplantar a la legítima Asamblea Nacional.

Y hay otro hecho que afecta seriamente al régimen, como es la posible extradición de Alex Saab, el empresario barranquillero, a los Estados Unidos, ya que al ser sometido a interrogatorios revelará hechos de corrupción que agravarán la imagen ya negativa que tiene el régimen de Maduro, cuyo acercamiento a Irán complica mucho más su situación porque lo ubica en el terreno del terrorismo.