¡Se queda! Lionel Messi continuará su carrera en el Barcelona FC #4Sep

Después de tanta polémica en cuanto a cuál sería el futuro Lionel Messi, en la tarde de este viernes 4 de septiembre se hizo oficial la decisión del astro argentino: Continuar en el Barcelona FC. Sin embargo, lo hará porque no pudo concretar su intención de marcharse.

El reconocido medio ‘Goal’, publicó una entrevista exclusiva con Messi, quien dio detalles de su decisión: “Voy a seguir, porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo“, contó.

Dicha declaración deja en evidencia el descontento de Messi con Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, quien hizo imposible que el jugador argentino se fuera del club ‘Culé’.

Messi contó que esta temporada fue muy difícil y sufrió en muchas ocasiones. También relató que Bartomeu lo engañó en cuanto a su posibilidad de dejar el club blaugrana: “El presidente siempre decía que al final de la temporada yo podía decidir si quería irme o si quería quedarme y al final no cumplió su palabra“.

Pese al descontento y sus declaraciones directas en contra del presidente del Barcelona, Messi expresó que seguirá dando todo por el Barcelona: “Seguiré en Barcelona y mi actitud no cambiará, por mucho que haya querido ir“.

También, aprovechó para criticar la gerencia de los catalantes. Contó que quiere formar parte de un proyecto ganador, pero que la realidad es otra: “La verdad es que no hay proyecto ni nada desde hace mucho tiempo, hacen malabares y tapan agujeros conforme van pasando las cosas”.